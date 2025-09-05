Ми будемо посилювати тиск на РФ, щоб Путін сів за стіл переговорів, - Схооф
Під час зустрічі "Коаліції бажаючих" у Парижі європейські країни заявили про готовність взяти на себе відповідальність за гарантії безпеки для України та домовилися посилювати тиск на Росію, наголосивши на необхідності зміцнення української армії.
Про це в соцмережі Х написав прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, передає Цензор.НЕТ.
"Під час сьогоднішньої зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі було зроблено подальші важливі кроки. Європейські країни беруть на себе відповідальність за гарантій безпеки, яких потребує Україна, за активної підтримки США. Путін має якомога швидше сісти за стіл переговорів і продемонструвати свою готовність працювати над досягненням миру. Саме тому ми й надалі посилюватимемо тиск на Росію", - зазначив він.
Він також додав, що "пізніше ми обговорили це з президентом Трампом у тісному колі. Ми також обговорили про те, як ми разом зі США можемо посилити тиск на Росію. Найважливіше – це подальша підтримка сильної української армії. Крім того, процес військового планування вже завершено, і тепер ми знаємо, що ми, як європейські країни, можемо зробити".
Прем’єр-міністр підкреслив, що Нідерланди залишаються активним учасником цих процесів і готові взяти участь у системі безпекових гарантій для України.
"Нідерланди також були тісно залучені до цього процесу. Ми завжди брали на себе відповідальність за підтримку України і продовжуватимемо це робити. Рішення щодо нашого внеску в систему гарантій безпеки буде ухвалено дуже зважено, у тісній співпраці з Палатою представників", - резюмував Схооф.
Україні потрібно, щоб ***** з касапами пішли геть з окупованих територій України включно з Кримом. А цього в переговорах досягнути неможливо.
Там можливо дише досягнути переведення чинної війни в "конфлікт низької інтенсивності" (так правильно по-науковому звучить цей термін); тобто, на зразок того, яка існувала в 2015-21 роках, аж до повномасштабного вторгнення 24/02.22року, в період дії т.зв. мінських домовленостей. Але в Мінську домовилився про ЛБЗ, яка відсікала від України лише 7% нашої території (в т.ч. весь Крим і третину Донбасу); при нових "мінських" (а вони обов'язково будуть в результаті таких "мирних переговорів" до яких нас примушують, примушуватимуть) від України відкорижать 20%, або навть 25%, по чинній на той час переговорів ЛБЗ.