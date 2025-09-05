Ми будемо посилювати тиск на РФ, щоб Путін сів за стіл переговорів, - Схооф

Під час зустрічі "Коаліції бажаючих" у Парижі європейські країни заявили про готовність взяти на себе відповідальність за гарантії безпеки для України та домовилися посилювати тиск на Росію, наголосивши на необхідності зміцнення української армії.

Про це в соцмережі Х написав прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, передає Цензор.НЕТ.

"Під час сьогоднішньої зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі було зроблено подальші важливі кроки. Європейські країни беруть на себе відповідальність за гарантій безпеки, яких потребує Україна, за активної підтримки США. Путін має якомога швидше сісти за стіл переговорів і продемонструвати свою готовність працювати над досягненням миру. Саме тому ми й надалі посилюватимемо тиск на Росію", - зазначив він.

Він також додав, що "пізніше ми обговорили це з президентом Трампом у тісному колі. Ми також обговорили про те, як ми разом зі США можемо посилити тиск на Росію. Найважливіше – це подальша підтримка сильної української армії. Крім того, процес військового планування вже завершено, і тепер ми знаємо, що ми, як європейські країни, можемо зробити".

Прем’єр-міністр підкреслив, що Нідерланди залишаються активним учасником цих процесів і готові взяти участь у системі безпекових гарантій для України.

"Нідерланди також були тісно залучені до цього процесу. Ми завжди брали на себе відповідальність за підтримку України і продовжуватимемо це робити. Рішення щодо нашого внеску в систему гарантій безпеки буде ухвалено дуже зважено, у тісній співпраці з Палатою представників", - резюмував Схооф.

