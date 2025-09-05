Мы будем усиливать давление на РФ, чтобы Путин сел за стол переговоров, - Схооф
Во время встречи "Коалиции желающих" в Париже европейские страны заявили о готовности взять на себя ответственность за гарантии безопасности для Украины и договорились усиливать давление на Россию, отметив необходимость укрепления украинской армии.
Об этом в соцсети Х написал премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, передает Цензор.НЕТ.
"Во время сегодняшней встречи "Коалиции желающих" в Париже были сделаны дальнейшие важные шаги. Европейские страны берут на себя ответственность за гарантий безопасности, в которых нуждается Украина, при активной поддержке США. Путин должен как можно скорее сесть за стол переговоров и продемонстрировать свою готовность работать над достижением мира. Именно поэтому мы и в дальнейшем будем усиливать давление на Россию", - отметил он.
Он также добавил, что "позже мы обсудили это с президентом Трампом в тесном кругу. Мы также обсудили о том, как мы вместе с США можем усилить давление на Россию. Самое важное - это дальнейшая поддержка сильной украинской армии. Кроме того, процесс военного планирования уже завершен, и теперь мы знаем, что мы, как европейские страны, можем сделать".
Премьер-министр подчеркнул, что Нидерланды остаются активным участником этих процессов и готовы принять участие в системе гарантий безопасности для Украины.
"Нидерланды также были тесно вовлечены в этот процесс. Мы всегда брали на себя ответственность за поддержку Украины и будем продолжать это делать. Решение относительно нашего вклада в систему гарантий безопасности будет принято очень взвешенно, в тесном сотрудничестве с Палатой представителей", - резюмировал Схооф.
Україні потрібно, щоб ***** з касапами пішли геть з окупованих територій України включно з Кримом. А цього в переговорах досягнути неможливо.
Там можливо дише досягнути переведення чинної війни в "конфлікт низької інтенсивності" (так правильно по-науковому звучить цей термін); тобто, на зразок того, яка існувала в 2015-21 роках, аж до повномасштабного вторгнення 24/02.22року, в період дії т.зв. мінських домовленостей. Але в Мінську домовилився про ЛБЗ, яка відсікала від України лише 7% нашої території (в т.ч. весь Крим і третину Донбасу); при нових "мінських" (а вони обов'язково будуть в результаті таких "мирних переговорів" до яких нас примушують, примушуватимуть) від України відкорижать 20%, або навть 25%, по чинній на той час переговорів ЛБЗ.