Мы будем усиливать давление на РФ, чтобы Путин сел за стол переговоров, - Схооф

Во время встречи "Коалиции желающих" в Париже европейские страны заявили о готовности взять на себя ответственность за гарантии безопасности для Украины и договорились усиливать давление на Россию, отметив необходимость укрепления украинской армии.

Об этом в соцсети Х написал премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, передает Цензор.НЕТ.

"Во время сегодняшней встречи "Коалиции желающих" в Париже были сделаны дальнейшие важные шаги. Европейские страны берут на себя ответственность за гарантий безопасности, в которых нуждается Украина, при активной поддержке США. Путин должен как можно скорее сесть за стол переговоров и продемонстрировать свою готовность работать над достижением мира. Именно поэтому мы и в дальнейшем будем усиливать давление на Россию", - отметил он.

Он также добавил, что "позже мы обсудили это с президентом Трампом в тесном кругу. Мы также обсудили о том, как мы вместе с США можем усилить давление на Россию. Самое важное - это дальнейшая поддержка сильной украинской армии. Кроме того, процесс военного планирования уже завершен, и теперь мы знаем, что мы, как европейские страны, можем сделать".

Премьер-министр подчеркнул, что Нидерланды остаются активным участником этих процессов и готовы принять участие в системе гарантий безопасности для Украины.

"Нидерланды также были тесно вовлечены в этот процесс. Мы всегда брали на себя ответственность за поддержку Украины и будем продолжать это делать. Решение относительно нашего вклада в систему гарантий безопасности будет принято очень взвешенно, в тесном сотрудничестве с Палатой представителей", - резюмировал Схооф.

