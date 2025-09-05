УКР
Ворог просунувся на Дніпропетровщині та Харківщині, - DeepState МАПИ

Просування ворога на Дніпропетровщині та Харківщині

Російські війська мають просування у Дніпропетровській та Харківській областях.

Про це повідомляють аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся поблизу Січневого (Синельниківський район Дніпропетровської області) та Красного Першого (Куп’янський район Харківської області)", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що уточнено район Степової Новосілки (Харківська область) та Малої Токмачки (Запорізька область).

Також дивіться: Армія РФ просунулася на Донеччині, Запоріжжі та Харківщині, - DeepState. МАПИ

Автор: 

Запорізька область (4023) Харківська область (1561) Пологівський район (133) Куп’янський район (381) Мала Токмачка (8) Красне Перше (3) Степова Новоселівка (1) DeepState (259)
Погано - беруться за Дніпропетровську обл
показати весь коментар
05.09.2025 13:26 Відповісти
Потроху забуваючи про Донбас.
показати весь коментар
05.09.2025 13:28 Відповісти
так скоро в киеви будуть а зеленський буде росказувати про ракети
показати весь коментар
05.09.2025 13:44 Відповісти
Ага, про рожевого пелікана
показати весь коментар
05.09.2025 14:02 Відповісти
та у нас головне про трампа , путіна та зеленського говорити, ніж про фронт
показати весь коментар
05.09.2025 14:08 Відповісти
 
 