Ворог просунувся на Дніпропетровщині та Харківщині, - DeepState МАПИ
Російські війська мають просування у Дніпропетровській та Харківській областях.
Про це повідомляють аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся поблизу Січневого (Синельниківський район Дніпропетровської області) та Красного Першого (Куп’янський район Харківської області)", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що уточнено район Степової Новосілки (Харківська область) та Малої Токмачки (Запорізька область).
Валентин Коваль
Деніс Войцеховський
Володимир Гончаренко
Андрій Звитяжний
Valya Pavlenko
