Враг продвинулся в Днепропетровской и Харьковской областях, - DeepState. КАРТЫ

Продвижение врага в Днепропетровской и Харьковской областях

Российские войска имеют продвижение в Днепропетровской и Харьковской областях.

Об этом сообщают аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся вблизи Январского (Синельниковский район Днепропетровской области) и Красного Первого (Купянский район Харьковской области)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что уточнен район Степной Новоселки (Харьковская область) и Малой Токмачки (Запорожская область).

