Враг продвинулся в Днепропетровской и Харьковской областях, - DeepState. КАРТЫ
Российские войска имеют продвижение в Днепропетровской и Харьковской областях.
Об этом сообщают аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся вблизи Январского (Синельниковский район Днепропетровской области) и Красного Первого (Купянский район Харьковской области)", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что уточнен район Степной Новоселки (Харьковская область) и Малой Токмачки (Запорожская область).
