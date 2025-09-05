Підрозділ БпЛА експродюсера Єлізарова "Lasar’s Group" спалив кожен п’ятий російський танк, - Forbes
Підрозділ полковника Павла Єлізарова (Лазар) "Lasar’s Group" уразив загалом понад 40 тисяч цілей російських окупантів.
Про це у Фейсбуці повідомив головний редактор Forbes Ukraine Борис Давиденко, передає Цензор.НЕТ.
У цивільному житті Павло Єлізаров працював продюсером "Савік Шустер Студії", проте після повномасштабного вторгнення став очільником БПЛА-підрозділу "Lasar’s Group".
"У 2015-2016 роках я трохи працював з Єлізаровим-продюсером, і якби мені розповіли, що буде війна-війна, і Паша стане полковником, зробить підрозділ дронів, який спалить кожен п'ятий російський танк і в цілому уразить понад 40 000!!! цілей, я б відправив у відділ казок чи фантастики.
Вперше я почув про таємничий підрозділ, який з Києва палить техніку русні в промислових масштабах, на початку 2023-го. Причому від людини, яку простіше уявити за керуванням яхти в Монако, ніж за пілотуванням важким бомбером. Ім'я Єлізарова всплило, коли ми по-журналістськи ковиряли тему зі створенням Сил Безпілотних Систем і ймовірного очільника. Низка співрозмовників розповіли, що він був ідеологом і, швидше за все, очолить нову структуру. Я був певен, що це повний тезка і не склав в голові картинку.
На початку 2024-го наші журналісти знайшли в юконтролі дуже динамічну компанію, виробника дронів (так, це й майже за 4 роки війни відкрита інформація!!!). Стали стукатися за коментарями. І коли у мене на телефоні висвітився "Єлізаров-продюсер", пазл склався. Ми зустрілися, Паша розповів і показав, як усе влаштовано і працює. При мені за 30 хв спалили кілька танків і бех, тоді на рахунку "Лазарів" було знищенної техніки на $6 млрд. Слово "вражений" не описує мій стан. Єлізаров попросив нічого не писати, так як це може нашкодити роботі підрозділу, і взагалі нема чого ворогу розповідати про ефективні технології війни", - розповів він.
Давиденко зазначив, що у Lasar's Group повний цикл проєктування і виробництва дронів та вибухівки.
Також головред Forbes Ukraine назвав Єлізарова очільником найрезультативнішого і, ймовірно, найефективнішого БПЛА-підрозділу країни.
Більше ніхто не приймав участь.
Просто диванний журналіст зустрів знайомого продюсера, що став воїном. Кому ж ще приписати все підряд? Тому, з ким знайомий.
Такі як редактор Forbes Ukraine Борис Давиденко ніколи безкоштовно не напишуть, як, наприклад, в 2022 році 300 (триста) бійців знищили усю "Кантемирівську танкову дивізію имені юрія андропова".
Село називалося Вірнопілля (так, схоже на Фермопіли).
Нас було триста.
Дехто з нас ще живий. І Ізюм звільнений.
А "кантєміровской дівізії" вже нема.
Але таким як Давиденко це нецікаво.
2. В НГУ тих підрозділів вже повно.
2. Піарять себе чомусь переважно саме підрозділи НГУ. Ми, в ЗСУ, просто тихенько робимо свою роботу.