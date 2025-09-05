Підрозділ БпЛА експродюсера Єлізарова "Lasar’s Group" спалив кожен п’ятий російський танк, - Forbes

Підрозділ полковника Павла Єлізарова (Лазар) "Lasar’s Group" уразив загалом понад 40 тисяч цілей російських окупантів.

Про це у Фейсбуці повідомив головний редактор Forbes Ukraine Борис Давиденко, передає Цензор.НЕТ.

У цивільному житті Павло Єлізаров працював продюсером "Савік Шустер Студії", проте після повномасштабного вторгнення став очільником БПЛА-підрозділу "Lasar’s Group".

Дивіться: Штурмовики 5 ОШБр нищать окупантів у замаскованих "норах". ВIДЕО

"У 2015-2016 роках я трохи працював з Єлізаровим-продюсером, і якби мені розповіли, що буде війна-війна, і Паша стане полковником, зробить підрозділ дронів, який спалить кожен п'ятий російський танк і в цілому уразить понад 40 000!!! цілей, я б відправив у відділ казок чи фантастики.

Вперше я почув про таємничий підрозділ, який з Києва палить техніку русні в промислових масштабах, на початку 2023-го. Причому від людини, яку простіше уявити за керуванням яхти в Монако, ніж за пілотуванням важким бомбером. Ім'я Єлізарова всплило, коли ми по-журналістськи ковиряли тему зі створенням Сил Безпілотних Систем і ймовірного очільника. Низка співрозмовників розповіли, що він був ідеологом і, швидше за все, очолить нову структуру. Я був певен, що це повний тезка і не склав в голові картинку.

На початку 2024-го наші журналісти знайшли в юконтролі дуже динамічну компанію, виробника дронів (так, це й майже за 4 роки війни відкрита інформація!!!). Стали стукатися за коментарями. І коли у мене на телефоні висвітився "Єлізаров-продюсер", пазл склався. Ми зустрілися, Паша розповів і показав, як усе влаштовано і працює. При мені за 30 хв спалили кілька танків і бех, тоді на рахунку "Лазарів" було знищенної техніки на $6 млрд. Слово "вражений" не описує мій стан. Єлізаров попросив нічого не писати, так як це може нашкодити роботі підрозділу, і взагалі нема чого ворогу розповідати про ефективні технології війни", - розповів він.

Давиденко зазначив, що у Lasar's Group повний цикл проєктування і виробництва дронів та вибухівки.

Також головред Forbes Ukraine назвав Єлізарова очільником найрезультативнішого і, ймовірно, найефективнішого БПЛА-підрозділу країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Будуємо структуру з нуля, опановуємо те, що люди в військових інститутах вивчають по 5 років, - член ТрО та продюсер "Савік Шустер Студії" Єлізаров



