Подразделение БПЛА экс-продюсера Елизарова Lasar’s Group сожгло каждый пятый российский танк, - Forbes

Подразделение полковника Павла Елизарова (Лазарь) Lasar's Group поразило, в общей сложности, более 40 тысяч целей российских оккупантов.

Об этом в Фейсбуке сообщил главный редактор Forbes Ukraine Борис Давиденко

В гражданской жизни Павел Елизаров работал продюсером "Савик Шустер Студии", однако после полномасштабного вторжения стал главой БПЛА-подразделения Lasar's Group.

"В 2015-2016 годах я немного работал с Елизаровым-продюсером, и если бы мне рассказали, что будет война-война, и Паша станет полковником, сделает подразделение дронов, которое сожжет каждый пятый российский танк и в целом поразит более 40 000!!! целей, я бы отправил в отдел сказок или фантастики.

Впервые я услышал о таинственном подразделении, которое из Киева жжет технику русни в промышленных масштабах, в начале 2023-го. Причем от человека, которого проще представить за управлением яхты в Монако, чем за пилотированием тяжелого бомбардировщика. Имя Елизарова всплыло, когда мы по-журналистски ковыряли тему с созданием Сил Беспилотных Систем и вероятного руководителя. Ряд собеседников рассказали, что он был идеологом и, скорее всего, возглавит новую структуру. Я был уверен, что это полный тезка и не сложил в голове картинку.

В начале 2024-го наши журналисты нашли в ю-контроле очень динамичную компанию, производителя дронов (да, это и почти за 4 года войны открытая информация!!!). Стали стучаться за комментариями. И когда у меня на телефоне высветился "Елизаров-продюсер", пазл сложился. Мы встретились, Паша рассказал и показал, как все устроено и работает. При мне за 30 мин сожгли несколько танков и бэхов, тогда на счету "Лазарей" было уничтоженной техники на $6 млрд. Слово "потрясен" не описывает мое состояние. Елизаров попросил ничего не писать, так как это может навредить работе подразделения, и вообще нечего врагу рассказывать об эффективных технологиях войны", - рассказал он.

Давыденко отметил, что у Lasar's Group полный цикл проектирования и производства дронов и взрывчатки.

Также главред Forbes Ukraine назвал Елизарова руководителем самого результативного и, вероятно, самого эффективного БПЛА-подразделения страны.

