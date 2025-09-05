Військовий, який пішов пити чай у полон, та той, хто до останнього боровся, чомусь мають однаковий статус "дезертир", - захисник "Азовсталі" Жайворонюк

Військовий, який сумлінно виконував завдання, але потрапив у полон, може після повернення дізнатися, що він "дезертир". Так не має бути.

Про це заявив визволений із полону воїн "Азову", захисник "Азовсталі" Владислав Жайворонюк під час дискусії щодо питань правового та соціального захисту військовополонених та визволених оборонців, передає Цензор.НЕТ.

"Чисто технічно я в полон не здавався, а прокинувся вже в Донецьку після важкого поранення. І на той час, це 2022 рік, та пізніше моє звільнення з полону також у 2022 році проблем не було суттєвих саме в юридичному аспекті. Хоча проблеми фактичні щодо потрапляння в полон вже були", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З російського полону вдалося визволити цивільних та військових українців, поневолених із 2014 року, - Коордштаб. ФОТОрепортаж

Захисник розповів випадок одного із військових, який досі в полоні.

"У нас була людина, яка була поранена на очах побратимів, втратила свідомість на очах поранених побратимів. Всі були впевнені, що людина загинула і особисто я доповідав своєму тоді живому командиру Станіславу Парталі (Герой України посмертно), що ця людина загинула.Через буквально 2 тижні, коли з'явився якийсь доступ до Інтернету, то ми побачили вже інтерв'ю з нашим бійцем, що він виявляється живий. Сказати, що я був у шоці, то це нічого не сказати. Я фактично бачив, як він загинув, але виявилося, що він живий. Нам всім дуже пощастило, чекаємо його з полону.

Водночас знаю про випадки, коли людина Маріуполі вийшла в полон. Різниця в тому, як ситуативно це все відбулося. Тобто один випадок - це людина, яка вважалася загиблою чи зникла безвісти, але виявилася в полоні. А другий випадок - це людина, яка заступила на позицію, зняла з себе весь військовий одяг, залишила його на позиції зі зброєю та з'явилася в мережі і почала казати "ви всі здавайтеся, у ворога солодкий чай і всім буде добре". Це те, з чим я стикався", - розповів він.

Читайте також: У 2025 році факт перебування у полоні визнано щодо 3,1 тис. осіб

Захисник наголосив, що в Україні не пропрацьовано механізми, як виводити поза штат, що таке СЗЧ, що таке зниклий безвісти, за яких умов та обставин.

"Необхідність цього є певна. Я не кажу, що ми маємо всіх людей, які якимось чином опинилися в полоні вважати безумовно героєм та правильним у своїх діях. Звісно, це не так. І вважати, що до всіх мають так ставитися, це буде прямою образою тих людей, які там (у полоні. - Ред.) опинилися дійсно не зі своєї волі та при виконанні обов'язків сумлінно. Тобто цей механізм має бути, основна проблема, з якою ми стикаємось, і це треба передбачати, треба змінити правовий статус. Це те, що ми як країна, що обороняється, маємо випадки, коли людина не заслуговує для себе такого статусу, але вона чомусь подана як СЗЧ чи дезертир. Це для мене та для нас має бути найбільшою проблемою. Щоб ніхто з тих, хто не заслуговує подібного не отримав такий статус. Просто уявіть на секунду, людина, повертаючись, дізнається, що вона тут вважається дезертиром. Це ненормально", - підсумував він.

Читайте: Проти деяких військових, які повертаються з полону РФ, починають провадження за "дезертирство", - юрист Ланкін