Военный, который пошел пить чай в плен, и тот, кто до последнего боролся, почему-то имеют одинаковый статус "дезертир", - защитник Азовстали Жайворонюк

Военный, который добросовестно выполнял задание, но попал в плен, может по возвращении узнать, что он "дезертир". Так не должно быть.

Об этом заявил освобожденный из плена воин "Азова", защитник "Азовстали" Владислав Жайворонюк во время дискуссии по вопросам правовой и социальной защиты военнопленных и освобожденных защитников, передает Цензор.НЕТ.

"Чисто технически я в плен не сдавался, а очнулся уже в Донецке после тяжелого ранения. И на то время, это 2022 год, и позже мое освобождение из плена также в 2022 году проблем не было существенных именно в юридическом аспекте. Хотя проблемы фактические по попаданию в плен уже были", - сказал он.

Защитник рассказал случай одного из военных, который до сих пор в плену.

"У нас был человек, который был ранен на глазах побратимов, потерял сознание на глазах раненых побратимов. Все были уверены, что человек погиб и лично я докладывал своему тогда живому командиру Станиславу Партали (Герой Украины посмертно), что этот человек погиб. Через буквально 2 недели, когда появился какой-то доступ к Интернету, мы увидели уже интервью с нашим бойцом, что он оказывается жив. Сказать, что я был в шоке, то это ничего не сказать. Я фактически видел, как он погиб, но оказалось, что он жив. Нам всем очень повезло, ждем его из плена.

В то же время знаю о случаях, когда человек в Мариуполе вышел в плен. Разница в том, как ситуативно это все произошло. То есть один случай - это человек, который считался погибшим или пропавшим без вести, но оказался в плену. А второй случай - это человек, который заступил на позицию, снял с себя всю военную одежду, оставил ее на позиции с оружием и появился в сети и начал говорить "вы все сдавайтесь, у врага сладкий чай и всем будет хорошо". Это то, с чем я сталкивался", - рассказал он.

Защитник отметил, что в Украине не проработаны механизмы, как выводить за штат, что такое СОЧ, что такое пропавший без вести, при каких условиях и обстоятельствах.

"Необходимость этого есть определенная. Я не говорю, что мы должны всех людей, которые каким-то образом оказались в плену считать безусловно героем и правильным в своих действиях. Конечно, это не так. И считать, что ко всем должны так относиться, это будет прямым оскорблением тех людей, которые там (в плену. - Ред.) оказались действительно не по своей воле и при выполнении обязанностей добросовестно. То есть этот механизм должен быть, основная проблема, с которой мы сталкиваемся, и это надо предусматривать, надо изменить правовой статус. Это то, что мы как страна, которая обороняется, имеем случаи, когда человек не заслуживает для себя такого статуса, но он почему-то подан как СОЧ или дезертир. Это для меня и для нас должно быть самой большой проблемой. Чтобы никто из тех, кто не заслуживает подобного, не получил такой статус. Просто представьте на секунду, человек, возвращаясь, узнает, что он здесь считается дезертиром. Это ненормально", - подытожил он.

