Подробиці дронової угоди України зі США оприлюднять найближчим часом, - МЗС

Подробиці угоди щодо дронів між Україною та США стануть відомі найближчим часом.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".

Він підкреслив, що Сполучені Штати від початку війни були одним із ключових союзників України та мають інтерес до спільного виробництва унікальних українських технологій, зокрема безпілотників, які довели ефективність на полі бою.

За словами Тихого, відповідну пропозицію президентові США Дональду Трампу зробив особисто Володимир Зеленський. Він додав, що така співпраця є взаємовигідною і цікавою для обох сторін.

"Ви побачите більше деталей про цю роботу, я думаю, вже найближчим часом", - зазначив речник МЗС.

