Подробности соглашения Украины с США о дронах обнародуют в ближайшее время, - МИД
Подробности соглашения о дронах между Украиной и США станут известны в ближайшее время.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты с начала войны были одним из ключевых союзников Украины и имеют интерес к совместному производству уникальных украинских технологий, в частности беспилотников, которые доказали эффективность на поле боя.
По словам Тихого, соответствующее предложение президенту США Дональду Трампу сделал лично Владимир Зеленский. Он добавил, что такое сотрудничество является взаимовыгодным и интересным для обеих сторон.
"Вы увидите больше деталей об этой работе, я думаю, уже в ближайшее время", - отметил спикер МИД.
