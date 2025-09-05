РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9214 посетителей онлайн
Новости Индустрия дронов Сотрудничество Украины и США
328 0

Подробности соглашения Украины с США о дронах обнародуют в ближайшее время, - МИД

георгий,тихий

Подробности соглашения о дронах между Украиной и США станут известны в ближайшее время.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты с начала войны были одним из ключевых союзников Украины и имеют интерес к совместному производству уникальных украинских технологий, в частности беспилотников, которые доказали эффективность на поле боя.

По словам Тихого, соответствующее предложение президенту США Дональду Трампу сделал лично Владимир Зеленский. Он добавил, что такое сотрудничество является взаимовыгодным и интересным для обеих сторон.

"Вы увидите больше деталей об этой работе, я думаю, уже в ближайшее время", - отметил спикер МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Приглашение для Уиткоффа приехать в Украину остается в силе, - МИД

Автор: 

МИД (7090) США (27834) дроны (4554)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 