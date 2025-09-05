На фронті зафіксовано 103 боєзіткнення, ЗСУ мали успіх на окремих ділянках Куп’янського напрямку, - Генштаб

Від початку цієї доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 103 бойові зіткнення.

Бойові дії на півночі

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Сеньківка, Бучки, Карповичі, Миколаївка — Чернігівська область; Середина Буда, Кореньок, Бобилівка, Шалигине, Стара Гута, Старикове, Біла Береза, Товстодубове, Нова Слобода, Гірки, Бунякине, Чуйківка — Сумська область.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбулося чотири бойові зіткнення, з яких два тривають. Крім того, ворог завдав вісім авіаударів, скинувши 12 керованих авіабомб, а також здійснив 136 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню. Водночас українські підрозділи здійснювали активні дії та мали успіх на окремих ділянках.

Бойові дії на Харківщині

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили одну атаку ворожих військ, ще одне бойове зіткнення триває дотепер. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанська.

На Куп’янському напрямку російські окупанти шість разів без успіху намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Куп’янськ, Радьківка, Петропавлівка та Колісниківка. Українські підрозділи здійснювали активні дії та мали успіх на окремих ділянках.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Андріївка, Дружелюбівка, Колодязі, Дробишеве та у бік Ольгівки й Шандриголового. Чотири бойові зіткнення тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три атаки, ще чотири бойові зіткнення тривають. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Григорівки, Серебрянки, Дронівки та у напрямку Діброви.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій у районах Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки. Один бій досі триває.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Шевченко, Промінь, Покровськ, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку Філії й Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 19 атак противника, сім бойових зіткнень тривають.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Олександроград, Воскресенка, Темирівка, Шевченко, Маліївка, Комишуваха. Наші воїни відбили 15 ворожих штурмів, ще шість атак тривають.

Бойові дії на півдні

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили одну атаку загарбників у бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку авіація агресора завдала авіаудару в районі Ольгівки.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На решті напрямків – без особливих змін.