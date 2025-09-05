На фронте зафиксировано 103 боестолкновения, ВСУ добились успеха на отдельных участках Купянского направления, - Генштаб
С начала этих суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 103 боевых столкновения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Боевые действия на севере
Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Сеньковка, Бучки, Карповичи, Николаевка - Черниговская область; Середина Буда, Коренек, Бобиловка, Шалигино, Старая Гута, Стариково, Белая Береза, Толстодубово, Новая Слобода, Горки, Бунякино, Чуйковка - Сумская область.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боевых столкновения, из которых два продолжаются. Кроме того, враг нанес восемь авиаударов, сбросив 12 управляемых авиабомб, а также совершил 136 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня. В то же время украинские подразделения осуществляли активные действия и имели успех на отдельных участках.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили одну атаку вражеских войск, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска.
На Купянском направлении российские оккупанты шесть раз без успеха пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Купянск, Радьковка, Петропавловка и Колесниковка. Украинские подразделения осуществляли активные действия и имели успех на отдельных участках.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении захватническая армия осуществила 12 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Андреевка, Дружелюбовка, Колодязи, Дробышево и в сторону Ольговки и Шандриголово. Четыре боевых столкновения продолжаются.
На Северском направлении Силы обороны отбили три атаки, еще четыре боевых столкновения продолжаются. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Григорьевки, Серебрянки, Дроновки и в направлении Дибровы.
На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Торецком направлении враг совершил пять штурмовых действий в районах Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки. Один бой до сих пор продолжается.
На Покровском направлении российские захватчики осуществили 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Новоэкономичное, Шевченко, Луч, Покровск, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении Филиала и Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили уже 19 атак противника, семь боевых столкновений продолжаются.
На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Александроград, Воскресенка, Темировка, Шевченко, Малиевка, Камышеваха. Наши воины отбили 15 вражеских штурмов, еще шесть атак продолжаются.
Боевые действия на юге
На Ореховском направлении Силы обороны отбили одну атаку захватчиков в сторону Степногорска.
На Приднепровском направлении авиация агрессора нанесла авиаудар в районе Ольговки.
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.
На остальных направлениях - без особых изменений.
