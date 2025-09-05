УКР
Погрози Путіна щодо допомоги Україні девальвовані, - МЗС

Речник МЗС Георгій Тихий

Постійні погрози президента Росії Володимира Путіна щодо країн-партнерів, які надають допомогу Україні, вже не мають ефекту, а активність Кремля свідчить про реальність та ефективність присутності союзників на українській території.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія намагається залякати держави-члени Коаліції та інші країни нескінченними погрозами. Насправді всі вже давно знають ціну цих погроз. Вони давно девальвовані і не мають ефекту на уряди та суспільства цих країн", - зазначив Тихий.

Він додав, що будь-які потенційні наслідки погроз Кремля нейтралізуються роботою з партнерами та поясненнями, що попередні "страшилки" щодо наданої Україні зброї не мали наслідків.

"Активність Москви і особисто Путіна свідчить, що присутність союзників в Україні є реальною і здатна гарантувати безпеку країни", - підкреслив речник МЗС.

нічого, зараз проспиться та вилізе алканавт дімон - ото будуть погрози, усім баятца
05.09.2025 17:38 Відповісти
Видавати бажане за дійсне - це ваш профіль, так, Гєшо?
05.09.2025 17:39 Відповісти
 
 