Україна не розглядає Китай як гаранта безпеки, - МЗС
Китай не розглядають як гаранта безпеки для України.
Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми багаторазово чітко наголошували, що ми не бачимо ці країни потенційними гарантами безпеки для України, тому що Росія – це країна-агресор. Росія атакувала Україну і не може бути гарантом безпеки для України як такою. І Китай ми не розглядаємо гарантом безпеки для України. В першу чергу ми говоримо про Коаліцію охочих", - пояснив він.
Тихий також закликав Китай дотримуватися в реальності заявленої ним позиції, що він не підтримує Росію, війну і виступає за мир та рішення через діалог.
"Тому що, кожен раз, коли ми знаходимо компонент у російському дроні, вироблений у Китаї, коли в полон до Сил оборони України потрапляють громадяни Китаю, коли ми бачимо розслідування від журналістів, то вірити тому, що ця позиція відповідає реальному стану речей усе складніше і складніше", - підсумував дипломат.
Нагадаємо, раніше видання Welt повідомляло, що Китай дав сигнал, що за певних умов може приєднатися до місії з розгортання миротворчого контингенту в Україні.
- вони дають всі гроші на війну проти нас
- вони дають зброю на війну проти нас
- вони натравили РФ на війн проти Европи
- вони точно дали свою згоду на те щоб КНДР сюди слала солдат
ВОНИ головний наш ворог, сама РФ нема нічого крім тушок
Крылья расправил простой человек.
Мал и сталин смотрят на нас!.."
Щоб ви разом усі передохли!! Слава Україні!
"Великому Пу", "******* по яйцам", так, що "***** весь мир"... І, навіть, Китай... І саме тому почалася "возня" стосовно ШОС... Не тому, що їм "загрожують"... Просто тому, що Росія "обісралась", і треба ШОС "переформатувать", і "пересунуть Росію, кудись подалі...
Звісно,воно в бункері безпечно та і говорить лише те,що скаже шеф ермак.
Хоча,ніхто зевладі не пхається бути гарантом: гарантії ще треба вміти добиватись у держав-велетнів.
Враховуючи,що позаду був оманський договорняк,тому й не йдуть на зближення з Китаєм,щоб не зв'язувати собі руки у виконанні "оману".
безпеки?