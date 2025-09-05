УКР
Гарантії безпеки для України
Україна не розглядає Китай як гаранта безпеки, - МЗС

Чи буде Китай гарантом безпеки. Що кажуть в МЗС України?

Китай не розглядають як гаранта безпеки для України.

Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми багаторазово чітко наголошували, що ми не бачимо ці країни потенційними гарантами безпеки для України, тому що Росія – це країна-агресор. Росія атакувала Україну і не може бути гарантом безпеки для України як такою. І Китай ми не розглядаємо гарантом безпеки для України. В першу чергу ми говоримо про Коаліцію охочих", - пояснив він.

Тихий також закликав Китай дотримуватися в реальності заявленої ним позиції, що він не підтримує Росію, війну і виступає за мир та рішення через діалог.

Читайте: Схоже, Індія та Росія стали на бік Китаю, ми їх втратили, - Трамп

"Тому що, кожен раз, коли ми знаходимо компонент у російському дроні, вироблений у Китаї, коли в полон до Сил оборони України потрапляють громадяни Китаю, коли ми бачимо розслідування від журналістів, то вірити тому, що ця позиція відповідає реальному стану речей усе складніше і складніше", - підсумував дипломат.

Нагадаємо, раніше видання Welt повідомляло, що Китай дав сигнал, що за певних умов може приєднатися до місії з розгортання миротворчого контингенту в Україні.

Читайте: Трамп запропонував ввести війська Китаю як миротворців до України, - FT

Китай (4876) МЗС (4263) гарантії безпеки (267)
Китай - "Ініціатор безпеки"??? Ви в своєму розумі? "*****" саме на Олімпіаді, домовлявся з китайцями, про гарантії безпеки, після нападу на Україну! Щоб китайці не "ударили в спину"! Але китайці "вертіли" його у "своєму розкладі" ... І в цьому "розкладі" Пішак" виявився "Ферзьом"...
"Великому Пу", "******* по яйцам", так, що "***** весь мир"... І, навіть, Китай... І саме тому почалася "возня" стосовно ШОС... Не тому, що їм "загрожують"... Просто тому, що Росія "обісралась", і треба ШОС "переформатувать", і "пересунуть Росію, кудись подалі...
05.09.2025 16:29 Відповісти
Так-то оно так, только нахера мзс это заявлять вголос, не хватало ещё с китайцами поссорится.
05.09.2025 16:23 Відповісти
Люто плюсую!
05.09.2025 16:23 Відповісти
китайцы даже хуже русни. Ну это просто по факту
05.09.2025 16:19 Відповісти
Так-то оно так, только нахера мзс это заявлять вголос, не хватало ещё с китайцами поссорится.
05.09.2025 16:23 Відповісти
Поссорится?
- вони дають всі гроші на війну проти нас
- вони дають зброю на війну проти нас
- вони натравили РФ на війн проти Европи
- вони точно дали свою згоду на те щоб КНДР сюди слала солдат

ВОНИ головний наш ворог, сама РФ нема нічого крім тушок
05.09.2025 18:09 Відповісти
Люто плюсую!
05.09.2025 16:23 Відповісти
"руский с китайцем - братья на век! Крепнет содружество народов и рас.
Крылья расправил простой человек.
Мал и сталин смотрят на нас!.."
Щоб ви разом усі передохли!! Слава Україні!
05.09.2025 16:26 Відповісти
От якби Китай запропонував кілька десятків лярдів юанів, тоді б могли розглянути
05.09.2025 16:34 Відповісти
"Китай ми не розглядаємо гарантом безпеки для України"-речник МЗС України Георгій Тихий.
Звісно,воно в бункері безпечно та і говорить лише те,що скаже шеф ермак.
Хоча,ніхто зевладі не пхається бути гарантом: гарантії ще треба вміти добиватись у держав-велетнів.
Враховуючи,що позаду був оманський договорняк,тому й не йдуть на зближення з Китаєм,щоб не зв'язувати собі руки у виконанні "оману".
05.09.2025 16:49 Відповісти
Ще один гарант безпеки Північна Корея. можливо Білорусія Лукашенко, чи Угорщина - троянські коні Кремля...
05.09.2025 17:01 Відповісти
Щас китайози у відповідь вчергове змайструють висер про необхідність переговорів задля завершення українського конфлікту.
05.09.2025 17:04 Відповісти
05.09.2025 17:08 Відповісти
Як диктатура може бути гарантом
безпеки?
05.09.2025 17:09 Відповісти
На щастя, у України з ціма пацюками жовтопикіми немає спільного кордону. ***** вони допомагають незважаючи на всі їх ліцемерні заяви. Краще тримати ціх паскуд на відстані та обмежити до мінімуму їх присутність в Україні. Друзями вони ніколи і нікому не були і не будуть. Тому розісратися з ними або ні нічого по суті не змінює.
05.09.2025 17:35 Відповісти
 
 