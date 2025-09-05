Украина не рассматривает Китай гарантом безопасности, - МИД
Китай не рассматривают как гаранта безопасности для Украины.
Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы многократно четко подчеркивали, что мы не видим эти страны потенциальными гарантами безопасности для Украины, потому что Россия - это страна-агрессор. Россия атаковала Украину и не может быть гарантом безопасности для Украины как таковой. И Китай мы не рассматриваем гарантом безопасности для Украины. В первую очередь мы говорим о Коалиции желающих", - пояснил он.
Тихий также призвал Китай придерживаться в реальности заявленной им позиции, что он не поддерживает Россию, войну и выступает за мир и решение через диалог.
"Потому что, каждый раз, когда мы находим компонент в российском дроне, произведенный в Китае, когда в плен к Силам обороны Украины попадают граждане Китая, когда мы видим расследования от журналистов, то верить тому, что эта позиция соответствует реальному положению вещей все сложнее и сложнее", - подытожил дипломат.
Напомним, ранее издание Welt сообщало, что Китай дал сигнал, что при определенных условиях может присоединиться к миссии по развертыванию миротворческого контингента в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Крылья расправил простой человек.
Мал и сталин смотрят на нас!.."
Щоб ви разом усі передохли!! Слава Україні!
"Великому Пу", "******* по яйцам", так, що "***** весь мир"... І, навіть, Китай... І саме тому почалася "возня" стосовно ШОС... Не тому, що їм "загрожують"... Просто тому, що Росія "обісралась", і треба ШОС "переформатувать", і "пересунуть Росію, кудись подалі...
Звісно,воно в бункері безпечно та і говорить лише те,що скаже шеф ермак.
Хоча,ніхто зевладі не пхається бути гарантом: гарантії ще треба вміти добиватись у держав-велетнів.
Враховуючи,що позаду був оманський договорняк,тому й не йдуть на зближення з Китаєм,щоб не зв'язувати собі руки у виконанні "оману".
безпеки?