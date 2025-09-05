Украина не рассматривает Китай гарантом безопасности, - МИД

Китай не рассматривают как гаранта безопасности для Украины.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы многократно четко подчеркивали, что мы не видим эти страны потенциальными гарантами безопасности для Украины, потому что Россия - это страна-агрессор. Россия атаковала Украину и не может быть гарантом безопасности для Украины как таковой. И Китай мы не рассматриваем гарантом безопасности для Украины. В первую очередь мы говорим о Коалиции желающих", - пояснил он.

Тихий также призвал Китай придерживаться в реальности заявленной им позиции, что он не поддерживает Россию, войну и выступает за мир и решение через диалог.

Читайте: Похоже, Индия и Россия встали на сторону Китая, мы их потеряли, - Трамп

"Потому что, каждый раз, когда мы находим компонент в российском дроне, произведенный в Китае, когда в плен к Силам обороны Украины попадают граждане Китая, когда мы видим расследования от журналистов, то верить тому, что эта позиция соответствует реальному положению вещей все сложнее и сложнее", - подытожил дипломат.

Напомним, ранее издание Welt сообщало, что Китай дал сигнал, что при определенных условиях может присоединиться к миссии по развертыванию миротворческого контингента в Украине.

Читайте: Трамп предложил ввести войска Китая в качестве миротворцев в Украину, - FT