Новости Гарантии безопасности для Украины
Украина не рассматривает Китай гарантом безопасности, - МИД

Будет ли Китай гарантом безопасности. Что говорят в МИД Украины?

Китай не рассматривают как гаранта безопасности для Украины.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы многократно четко подчеркивали, что мы не видим эти страны потенциальными гарантами безопасности для Украины, потому что Россия - это страна-агрессор. Россия атаковала Украину и не может быть гарантом безопасности для Украины как таковой. И Китай мы не рассматриваем гарантом безопасности для Украины. В первую очередь мы говорим о Коалиции желающих", - пояснил он.

Тихий также призвал Китай придерживаться в реальности заявленной им позиции, что он не поддерживает Россию, войну и выступает за мир и решение через диалог.

Читайте: Похоже, Индия и Россия встали на сторону Китая, мы их потеряли, - Трамп

"Потому что, каждый раз, когда мы находим компонент в российском дроне, произведенный в Китае, когда в плен к Силам обороны Украины попадают граждане Китая, когда мы видим расследования от журналистов, то верить тому, что эта позиция соответствует реальному положению вещей все сложнее и сложнее", - подытожил дипломат.

Напомним, ранее издание Welt сообщало, что Китай дал сигнал, что при определенных условиях может присоединиться к миссии по развертыванию миротворческого контингента в Украине.

Читайте: Трамп предложил ввести войска Китая в качестве миротворцев в Украину, - FT

Китай (3164) МИД (7090) гарантии безопасности (266)
Так-то оно так, только нахера мзс это заявлять вголос, не хватало ещё с китайцами поссорится.
05.09.2025 16:23 Ответить
Китай - "Ініціатор безпеки"??? Ви в своєму розумі? "*****" саме на Олімпіаді, домовлявся з китайцями, про гарантії безпеки, після нападу на Україну! Щоб китайці не "ударили в спину"! Але китайці "вертіли" його у "своєму розкладі" ... І в цьому "розкладі" Пішак" виявився "Ферзьом"...
"Великому Пу", "******* по яйцам", так, що "***** весь мир"... І, навіть, Китай... І саме тому почалася "возня" стосовно ШОС... Не тому, що їм "загрожують"... Просто тому, що Росія "обісралась", і треба ШОС "переформатувать", і "пересунуть Росію, кудись подалі...
05.09.2025 16:29 Ответить
Щас китайози у відповідь вчергове змайструють висер про необхідність переговорів задля завершення українського конфлікту.
05.09.2025 17:04 Ответить
китайцы даже хуже русни. Ну это просто по факту
05.09.2025 16:19 Ответить
Так-то оно так, только нахера мзс это заявлять вголос, не хватало ещё с китайцами поссорится.
05.09.2025 16:23 Ответить
Люто плюсую!
05.09.2025 16:23 Ответить
"руский с китайцем - братья на век! Крепнет содружество народов и рас.
Крылья расправил простой человек.
Мал и сталин смотрят на нас!.."
Щоб ви разом усі передохли!! Слава Україні!
05.09.2025 16:26 Ответить
Китай - "Ініціатор безпеки"??? Ви в своєму розумі? "*****" саме на Олімпіаді, домовлявся з китайцями, про гарантії безпеки, після нападу на Україну! Щоб китайці не "ударили в спину"! Але китайці "вертіли" його у "своєму розкладі" ... І в цьому "розкладі" Пішак" виявився "Ферзьом"...
"Великому Пу", "******* по яйцам", так, що "***** весь мир"... І, навіть, Китай... І саме тому почалася "возня" стосовно ШОС... Не тому, що їм "загрожують"... Просто тому, що Росія "обісралась", і треба ШОС "переформатувать", і "пересунуть Росію, кудись подалі...
05.09.2025 16:29 Ответить
От якби Китай запропонував кілька десятків лярдів юанів, тоді б могли розглянути
05.09.2025 16:34 Ответить
"Китай ми не розглядаємо гарантом безпеки для України"-речник МЗС України Георгій Тихий.
Звісно,воно в бункері безпечно та і говорить лише те,що скаже шеф ермак.
Хоча,ніхто зевладі не пхається бути гарантом: гарантії ще треба вміти добиватись у держав-велетнів.
Враховуючи,що позаду був оманський договорняк,тому й не йдуть на зближення з Китаєм,щоб не зв'язувати собі руки у виконанні "оману".
05.09.2025 16:49 Ответить
Ще один гарант безпеки Північна Корея. можливо Білорусія Лукашенко, чи Угорщина - троянські коні Кремля...
05.09.2025 17:01 Ответить
Щас китайози у відповідь вчергове змайструють висер про необхідність переговорів задля завершення українського конфлікту.
05.09.2025 17:04 Ответить
05.09.2025 17:08 Ответить
Як диктатура може бути гарантом
безпеки?
05.09.2025 17:09 Ответить
На щастя, у України з ціма пацюками жовтопикіми немає спільного кордону. ***** вони допомагають незважаючи на всі їх ліцемерні заяви. Краще тримати ціх паскуд на відстані та обмежити до мінімуму їх присутність в Україні. Друзями вони ніколи і нікому не були і не будуть. Тому розісратися з ними або ні нічого по суті не змінює.
05.09.2025 17:35 Ответить
 
 