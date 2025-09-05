РУС
1 240 3

Угрозы Путина относительно помощи Украине девальвированы, - МИД

Спикер МИД Георгий Тихий

Постоянные угрозы президента России Владимира Путина в отношении стран-партнеров, которые оказывают помощь Украине, уже не имеют эффекта, а активность Кремля свидетельствует о реальности и эффективности присутствия союзников на украинской территории.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия пытается запугать государства-члены Коалиции и другие страны бесконечными угрозами. На самом деле все уже давно знают цену этих угроз. Они давно девальвированы и не имеют эффекта на правительства и общества этих стран", - отметил Тихий.

Он добавил, что любые потенциальные последствия угроз Кремля нейтрализуются работой с партнерами и объяснениями, что предыдущие "страшилки" относительно предоставленного Украине оружия не имели последствий.

"Активность Москвы и лично Путина свидетельствует, что присутствие союзников в Украине является реальным и способно гарантировать безопасность страны", - подчеркнул спикер МИД.

Сортировать:
нічого, зараз проспиться та вилізе алканавт дімон - ото будуть погрози, усім баятца
05.09.2025 17:38 Ответить
Видавати бажане за дійсне - це ваш профіль, так, Гєшо?
05.09.2025 17:39 Ответить
Він не гєша, він жора.
05.09.2025 18:48 Ответить
 
 