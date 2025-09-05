За допомогою OSINT-методів підтверджено перебування у полоні 2 577 українських військовослужбовців
За допомогою OSINT-методів підтверджено перебування у російському полоні 2 577 українських військовослужбовців.
Про це повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов, інформує Цензор.НЕТ.
Інформація щодо 680 осіб, серед яких 91 цивільна людина, ще не підтверджені Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ).
Також налічується 8 випадків, коли люди, ідентифіковані як полонені, згодом були знайдені серед загиблих. Щодо шести з них МКЧХ так і не підтвердив інформацію про перебування у полоні.
