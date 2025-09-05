УКР
Новини Утримання українців в російському полоні
За допомогою OSINT-методів підтверджено перебування у полоні 2 577 українських військовослужбовців

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов

За допомогою OSINT-методів підтверджено перебування у російському полоні 2 577 українських військовослужбовців.

Про це повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов, інформує Цензор.НЕТ.

Інформація щодо 680 осіб, серед яких 91 цивільна людина, ще не підтверджені Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ).

Також налічується 8 випадків, коли люди, ідентифіковані як полонені, згодом були знайдені серед загиблих. Щодо шести з них МКЧХ так і не підтвердив інформацію про перебування у полоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2025 році факт перебування у полоні визнано щодо 3,1 тис. осіб

військовополонені (1055) полон (1642) зниклий безвісти (219)
