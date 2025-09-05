РУС
Новости Удержание украинцев в российском плену
441

С помощью OSINT-методов подтверждено пребывание в плену 2 577 украинских военнослужащих

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов

С помощью OSINT-методов подтверждено пребывание в российском плену 2 577 украинских военнослужащих.

Об этом сообщил Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов, информирует Цензор.НЕТ.

Информация относительно 680 человек, среди которых 91 гражданский человек, еще не подтверждены Международным комитетом Красного Креста (МККК).

Также насчитывается 8 случаев, когда люди, идентифицированные как пленные, впоследствии были найдены среди погибших. По шести из них МККК так и не подтвердил информацию о пребывании в плену.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2025 году факт пребывания в плену признан в отношении 3,1 тыс. человек

 

военнопленные (1187) плен (2692) пропавший без вести (169)
