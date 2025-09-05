С помощью OSINT-методов подтверждено пребывание в плену 2 577 украинских военнослужащих

С помощью OSINT-методов подтверждено пребывание в российском плену 2 577 украинских военнослужащих.

Об этом сообщил Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов, информирует Цензор.НЕТ.

Информация относительно 680 человек, среди которых 91 гражданский человек, еще не подтверждены Международным комитетом Красного Креста (МККК).

Также насчитывается 8 случаев, когда люди, идентифицированные как пленные, впоследствии были найдены среди погибших. По шести из них МККК так и не подтвердил информацию о пребывании в плену.

