Якби Путін хотів завершити війну, то не просив би інші країни про енергоблокаду України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що якби російський диктатор Володимир Путін прагнув завершити війну, то він не підбурював би сусідів України, зокрема Словаччину, на "енергетичну блокаду" України.

Про це глава держави сказав під час пресконференції з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Ужгороді, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо людина хоче дійсно завершити війну, то вона не буде просити у сусідів цієї країни робити енергоблокаду. Це говорить про те, що він хоче атакувати нашу енергетику, і розуміє, що ми її захищаємо, як можемо й імпортуємо, коли можемо, згідно з правилами Європейського Союзу", - зауважив Зеленський.

Він зазначив, що Путін хоче заблокувати цей процес, але це зробити просто неможливо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна відповідатиме на удари РФ по енергетиці, терпіти в темряві ніхто не буде, - Зеленський

Зеленський наголосив, що найстрашніше в тому, що росіяни взагалі порушують питання блокади експорту до України енергії.

"По-перше, ми захищаємось, він постійно хоче зробити блокаду, але ми маємо право на імпорт і вдячні Словаччині... У цьому є проблема – ми мало тиснемо на Росію, щоб вона думала про закінчення війни. Тиск може бути тільки об’єднаний, від усіх партнерів в Європі й США", - резюмував президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На зустрічі з Путіним не було розмов про енергетичну блокаду України, - Фіцо

Зеленський Володимир (25372) енергетика (2676) війна в Україні (6039)
+4
Якби зеленский не хотів вторгнення ху...а, він з своїми шакалами бачив би ударні групи на кордонах України у 21 році та не зупиив би всі оборонні замовлення. Так хто ху..у допоміг прийняти оте рішення. Зараз воно патріот, знов ж таки за рахунок крові патріотів - а хто не патріот та не хоче вмерти у голих полях від КАБів - тюрма - від 5 років.
показати весь коментар
05.09.2025 22:01 Відповісти
+3
Три годика свой язык на пианино держал. Тебе пздц всё равно
показати весь коментар
05.09.2025 21:46 Відповісти
+3
А що сталося з "миром в очах путіна"?
А що там з "розхитуванням влади"?
А що там з вітчизняним ВПК?
А що з "відведеннями"?
А що сталося з майже трьома десятками "безпекових угод"?
А де результати "саміту миру"?
А де оборонні фортифікації на "гарячих" напрямках? Чи вони в євроколію влились?

А чому при "клятому папєрєдніку" за все відповідав Президент (навіть за ціну на цибулю), а нинішній невинуватий ні в чому (ні в підвищенні цін на ВСЕ, ні в "*****@лі" при вторгненні, ні в призначенні зрадників та колаборантів на посади, ні в кришуванні корупції, ні в проваплі міжнародної політики, ні в зниженні суб'єктності України на міжнародній арені, ні... там ще багато чого)?

Де ці "хочпаржатєлі" і "хужєнєбутьки"? Ще заходить? Ржете?
показати весь коментар
05.09.2025 21:51 Відповісти
