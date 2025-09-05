Якби Путін хотів завершити війну, то не просив би інші країни про енергоблокаду України, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що якби російський диктатор Володимир Путін прагнув завершити війну, то він не підбурював би сусідів України, зокрема Словаччину, на "енергетичну блокаду" України.
Про це глава держави сказав під час пресконференції з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Ужгороді, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо людина хоче дійсно завершити війну, то вона не буде просити у сусідів цієї країни робити енергоблокаду. Це говорить про те, що він хоче атакувати нашу енергетику, і розуміє, що ми її захищаємо, як можемо й імпортуємо, коли можемо, згідно з правилами Європейського Союзу", - зауважив Зеленський.
Він зазначив, що Путін хоче заблокувати цей процес, але це зробити просто неможливо.
Зеленський наголосив, що найстрашніше в тому, що росіяни взагалі порушують питання блокади експорту до України енергії.
"По-перше, ми захищаємось, він постійно хоче зробити блокаду, але ми маємо право на імпорт і вдячні Словаччині... У цьому є проблема – ми мало тиснемо на Росію, щоб вона думала про закінчення війни. Тиск може бути тільки об’єднаний, від усіх партнерів в Європі й США", - резюмував президент.
