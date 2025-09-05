Если бы Путин хотел завершить войну, то не просил бы другие страны об энергоблокаде Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что если бы российский диктатор Владимир Путин стремился завершить войну, то он не подстрекал бы соседей Украины, в частности Словакию, на "энергетическую блокаду" Украины.

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде.

"Если человек хочет действительно завершить войну, то он не будет просить у соседей этой страны делать энергоблокаду. Это говорит о том, что он хочет атаковать нашу энергетику, и понимает, что мы ее защищаем, как можем и импортируем, когда можем, согласно правилам Европейского Союза", - отметил Зеленский.

Он отметил, что Путин хочет заблокировать этот процесс, но это сделать просто невозможно.

Зеленский отметил, что самое страшное в том, что россияне вообще поднимают вопрос блокады экспорта в Украину энергии.

"Во-первых, мы защищаемся, он постоянно хочет сделать блокаду, но мы имеем право на импорт и благодарны Словакии... В этом есть проблема - мы мало давим на Россию, чтобы она думала об окончании войны. Давление может быть только объединенное, от всех партнеров в Европе и США", - резюмировал президент.

