Если бы Путин хотел завершить войну, то не просил бы другие страны об энергоблокаде Украины, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что если бы российский диктатор Владимир Путин стремился завершить войну, то он не подстрекал бы соседей Украины, в частности Словакию, на "энергетическую блокаду" Украины.
Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде, информирует Цензор.НЕТ.
"Если человек хочет действительно завершить войну, то он не будет просить у соседей этой страны делать энергоблокаду. Это говорит о том, что он хочет атаковать нашу энергетику, и понимает, что мы ее защищаем, как можем и импортируем, когда можем, согласно правилам Европейского Союза", - отметил Зеленский.
Он отметил, что Путин хочет заблокировать этот процесс, но это сделать просто невозможно.
Зеленский отметил, что самое страшное в том, что россияне вообще поднимают вопрос блокады экспорта в Украину энергии.
"Во-первых, мы защищаемся, он постоянно хочет сделать блокаду, но мы имеем право на импорт и благодарны Словакии... В этом есть проблема - мы мало давим на Россию, чтобы она думала об окончании войны. Давление может быть только объединенное, от всех партнеров в Европе и США", - резюмировал президент.
А що там з "розхитуванням влади"?
А що там з вітчизняним ВПК?
А що з "відведеннями"?
А що сталося з майже трьома десятками "безпекових угод"?
А де результати "саміту миру"?
А де оборонні фортифікації на "гарячих" напрямках? Чи вони в євроколію влились?
А чому при "клятому папєрєдніку" за все відповідав Президент (навіть за ціну на цибулю), а нинішній невинуватий ні в чому (ні в підвищенні цін на ВСЕ, ні в "*****@лі" при вторгненні, ні в призначенні зрадників та колаборантів на посади, ні в кришуванні корупції, ні в проваплі міжнародної політики, ні в зниженні суб'єктності України на міжнародній арені, ні... там ще багато чого)?
Де ці "хочпаржатєлі" і "хужєнєбутьки"? Ще заходить? Ржете?
повбивати всіх українців і завершити
бажано за три дні
так, що Зе тут помиляється знову
(а перший раз він помилився, коли пуйло людиною назвав)