Если бы Путин хотел завершить войну, то не просил бы другие страны об энергоблокаде Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что если бы российский диктатор Владимир Путин стремился завершить войну, то он не подстрекал бы соседей Украины, в частности Словакию, на "энергетическую блокаду" Украины.

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде, информирует Цензор.НЕТ.

"Если человек хочет действительно завершить войну, то он не будет просить у соседей этой страны делать энергоблокаду. Это говорит о том, что он хочет атаковать нашу энергетику, и понимает, что мы ее защищаем, как можем и импортируем, когда можем, согласно правилам Европейского Союза", - отметил Зеленский.

Он отметил, что Путин хочет заблокировать этот процесс, но это сделать просто невозможно.

Зеленский отметил, что самое страшное в том, что россияне вообще поднимают вопрос блокады экспорта в Украину энергии.

"Во-первых, мы защищаемся, он постоянно хочет сделать блокаду, но мы имеем право на импорт и благодарны Словакии... В этом есть проблема - мы мало давим на Россию, чтобы она думала об окончании войны. Давление может быть только объединенное, от всех партнеров в Европе и США", - резюмировал президент.

Зеленский Владимир энергетика война в Украине
Якби зеленский не хотів вторгнення ху...а, він з своїми шакалами бачив би ударні групи на кордонах України у 21 році та не зупиив би всі оборонні замовлення. Так хто ху..у допоміг прийняти оте рішення. Зараз воно патріот, знов ж таки за рахунок крові патріотів - а хто не патріот та не хоче вмерти у голих полях від КАБів - тюрма - від 5 років.
05.09.2025 22:01 Ответить
Три годика свой язык на пианино держал. Тебе пздц всё равно
05.09.2025 21:46 Ответить
А що сталося з "миром в очах путіна"?
А що там з "розхитуванням влади"?
А що там з вітчизняним ВПК?
А що з "відведеннями"?
А що сталося з майже трьома десятками "безпекових угод"?
А де результати "саміту миру"?
А де оборонні фортифікації на "гарячих" напрямках? Чи вони в євроколію влились?

А чому при "клятому папєрєдніку" за все відповідав Президент (навіть за ціну на цибулю), а нинішній невинуватий ні в чому (ні в підвищенні цін на ВСЕ, ні в "*****@лі" при вторгненні, ні в призначенні зрадників та колаборантів на посади, ні в кришуванні корупції, ні в проваплі міжнародної політики, ні в зниженні суб'єктності України на міжнародній арені, ні... там ще багато чого)?

Де ці "хочпаржатєлі" і "хужєнєбутьки"? Ще заходить? Ржете?
05.09.2025 21:51 Ответить
Нічого незрозуміло,а це звідки тоді'-Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заперечив, що обговорював питання енергетичної блокади України з російським диктатором Володимиром Путіним"?Литвин не той варіант підсунув на заяитку?
показать весь комментарий
05.09.2025 21:48 Ответить
05.09.2025 21:51 Ответить
А коли він казав шо хоче завершити війну - він хоче капітуляції України а Трамп йому підспівує
показать весь комментарий
05.09.2025 21:53 Ответить
та хоче пуйло завершити війну
повбивати всіх українців і завершити
бажано за три дні

так, що Зе тут помиляється знову
(а перший раз він помилився, коли пуйло людиною назвав)
05.09.2025 22:02 Ответить
Треба обов'язково обвинувачувати не тільки путіна але і китайців, і постійно нагадувати , що путін -це китайська шістка і виконує завдання цих китайців.
показать весь комментарий
05.09.2025 21:55 Ответить
США обсуждают с Украиной оружейную сделку на $100 млрд. В ее рамках Киев сможет приобретать американское оружие, а в обмен Вашингтон получит права интеллектуальной собственности на вооружение, разработанное украинской стороной. Об этом пишет NBC, ссылаясь на источник среди американских должностных лиц.
05.09.2025 21:56 Ответить
Якби зеленский не хотів вторгнення ху...а, він з своїми шакалами бачив би ударні групи на кордонах України у 21 році та не зупиив би всі оборонні замовлення. Так хто ху..у допоміг прийняти оте рішення. Зараз воно патріот, знов ж таки за рахунок крові патріотів - а хто не патріот та не хоче вмерти у голих полях від КАБів - тюрма - від 5 років.
05.09.2025 22:01 Ответить
Кмітливий ти наш... Тільки тексти читати, та красти до чого рука дотягнеться. Це від народження вміє. Більш ніщо.
показать весь комментарий
05.09.2025 22:01 Ответить
Ж.д. пути в Купянске подарили врагу, ничего не уничтожив. Это просто работа на рашу. Узловая станция плять.
показать весь комментарий
05.09.2025 22:43 Ответить
 
 