Війська РФ просунулися на Сумщині, Луганщині та Дніпропетровщині, - DeepState. МАПИ
Російські війська мають просування у Юнаківці і Серебрянському лісництві та поблизу Січневого.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики DeepState.
"Ворог просунувся у Юнаківці (Сумська область), Серебрянському лісництві (Луганська область) та поблизу Січневого (Дніпропетровська область)", - йдеться в повідомленні.
Невже немає українських патріотів бойових командирів, які б очолили ЗСУ замість зрадника, який лише тупо здає рашистам території України в прискореному темпі ?