Війська РФ просунулися на Сумщині, Луганщині та Дніпропетровщині, - DeepState. МАПИ

Російські війська мають просування у Юнаківці і Серебрянському лісництві та поблизу Січневого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики DeepState.

"Ворог просунувся у Юнаківці (Сумська область), Серебрянському лісництві (Луганська область) та поблизу Січневого (Дніпропетровська область)", - йдеться в повідомленні.

