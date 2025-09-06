УКР
Війська РФ просунулися на Сумщині, Луганщині та Дніпропетровщині, - DeepState. МАПИ

Просування ворога на Луганщині

Російські війська мають просування у Юнаківці і Серебрянському лісництві та поблизу Січневого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики DeepState.

"Ворог просунувся у Юнаківці (Сумська область), Серебрянському лісництві (Луганська область) та поблизу Січневого (Дніпропетровська область)", - йдеться в повідомленні.

Топ коментарі
+16
Захистив тупий уйопок Сирський Сумщину?Як там його батьки на кацапщині?Бажають смерті хохлам?Влада в руках прокацапських ублюдків.Майбутнє України виглядає дуже погано
показати весь коментар
06.09.2025 13:20 Відповісти
+7
А як розуміти дієслово "просунулися " стосовно орків? А так таки да. Перемога. Безпекові угоди по новому колу. Фламінго і інша потужна маячня.
показати весь коментар
06.09.2025 13:58 Відповісти
+5
ЗАТО ВИПУСТИЛИ 18-22 - або весь моб резерв у всіх війнах
показати весь коментар
06.09.2025 13:29 Відповісти
Захистив тупий уйопок Сирський Сумщину?Як там його батьки на кацапщині?Бажають смерті хохлам?Влада в руках прокацапських ублюдків.Майбутнє України виглядає дуже погано
показати весь коментар
06.09.2025 13:20 Відповісти
На Сумщині кацапи загрузли, наші навіть відбивати села почали.
показати весь коментар
06.09.2025 13:50 Відповісти
А як розуміти дієслово "просунулися " стосовно орків? А так таки да. Перемога. Безпекові угоди по новому колу. Фламінго і інша потужна маячня.
показати весь коментар
06.09.2025 13:58 Відповісти
Якщо рашист сирський незамінний на посаді головкома ЗСУ, з погляду зелі, то Україна приречена.
Невже немає українських патріотів бойових командирів, які б очолили ЗСУ замість зрадника, який лише тупо здає рашистам території України в прискореному темпі ?
показати весь коментар
06.09.2025 14:02 Відповісти
Вочевидь немає ... бо всі вони "герої" лише за компом
показати весь коментар
06.09.2025 14:52 Відповісти
Ну,добре ми це бачимо,але чому серед військових нема таких ,щоб якось усунули Сцирського?((Законно чи незаконно,але щось би зробили, виглядає так,наче цей дід-кацап ніфіга не розрулює(((Так як зь Кримом?((("Ми чекали наказу"(("Чи ми виконували наказ"((((
показати весь коментар
06.09.2025 14:33 Відповісти
В Юнаківці кацапи захопили 7 кв. км за день.
показати весь коментар
06.09.2025 13:23 Відповісти
Перевели "Азов" з Серебрянського лісництва на Добропілля і в Серебрянці стало погано
показати весь коментар
06.09.2025 13:28 Відповісти
Таке саме під Сумами
показати весь коментар
06.09.2025 13:47 Відповісти
Де ви бачили Азов під Сумами?
показати весь коментар
06.09.2025 13:54 Відповісти
Мова не про Азов, а деякі інші підрозділи, які звідси вивели на Покровськ.
показати весь коментар
06.09.2025 14:09 Відповісти
ЗАТО ВИПУСТИЛИ 18-22 - або весь моб резерв у всіх війнах
показати весь коментар
06.09.2025 13:29 Відповісти
Погодьтесь, це далеко не найбільша муйня, яку зробила і ще зробить зєльона банда.
показати весь коментар
06.09.2025 13:59 Відповісти
А в тилу як подорвані перекладають бруківку утеплюють дома та будують дороги замість того щоб платити військовим по 150 200 тис..тому й некомплект 50 % на ЛБЗ.
показати весь коментар
06.09.2025 14:47 Відповісти
 
 