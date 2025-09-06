Войска РФ продвинулись в Сумской, Луганской и Днепропетровской областях, - DeepState

Российские войска имеют продвижение в Юнаковке и Серебрянском лесничестве и вблизи Январского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики DeepState.

"Враг продвинулся в Юнаковке (Сумская область), Серебрянском лесничестве (Луганская область) и вблизи Сичневого (Днепропетровская область)", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты начали активно обстреливать FPV-дронами трассу Славянск-Изюм, - DeepState. ФОТО





