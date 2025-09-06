РУС
Войска РФ продвинулись в Сумской, Луганской и Днепропетровской областях, - DeepState

Продвижение врага в Луганской области

Российские войска имеют продвижение в Юнаковке и Серебрянском лесничестве и вблизи Январского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики DeepState.

"Враг продвинулся в Юнаковке (Сумская область), Серебрянском лесничестве (Луганская область) и вблизи Сичневого (Днепропетровская область)", - говорится в сообщении.

Автор: 

Сумская область (3640) Днепропетровская область (4424) Луганская область (6547) Синельниковский район (224) Сумский район (391) Сичневое (2) Юнаковка (15) DeepState (259)
Топ комментарии
+9
Захистив тупий уйопок Сирський Сумщину?Як там його батьки на кацапщині?Бажають смерті хохлам?Влада в руках прокацапських ублюдків.Майбутнє України виглядає дуже погано
06.09.2025 13:20 Ответить
06.09.2025 13:20 Ответить
+4
ЗАТО ВИПУСТИЛИ 18-22 - або весь моб резерв у всіх війнах
06.09.2025 13:29 Ответить
06.09.2025 13:29 Ответить
+4
А як розуміти дієслово "просунулися " стосовно орків? А так таки да. Перемога. Безпекові угоди по новому колу. Фламінго і інша потужна маячня.
06.09.2025 13:58 Ответить
06.09.2025 13:58 Ответить
Захистив тупий уйопок Сирський Сумщину?Як там його батьки на кацапщині?Бажають смерті хохлам?Влада в руках прокацапських ублюдків.Майбутнє України виглядає дуже погано
06.09.2025 13:20 Ответить
06.09.2025 13:20 Ответить
На Сумщині кацапи загрузли, наші навіть відбивати села почали.
06.09.2025 13:50 Ответить
06.09.2025 13:50 Ответить
А як розуміти дієслово "просунулися " стосовно орків? А так таки да. Перемога. Безпекові угоди по новому колу. Фламінго і інша потужна маячня.
06.09.2025 13:58 Ответить
06.09.2025 13:58 Ответить
Якщо рашист сирський незамінний на посаді головкома ЗСУ, з погляду зелі, то Україна приречена.
Невже немає українських патріотів бойових командирів, які б очолили ЗСУ замість зрадника, який лише тупо здає рашистам території України в прискореному темпі ?
06.09.2025 14:02 Ответить
06.09.2025 14:02 Ответить
В Юнаківці кацапи захопили 7 кв. км за день.
06.09.2025 13:23 Ответить
06.09.2025 13:23 Ответить
Перевели "Азов" з Серебрянського лісництва на Добропілля і в Серебрянці стало погано
06.09.2025 13:28 Ответить
06.09.2025 13:28 Ответить
Таке саме під Сумами
06.09.2025 13:47 Ответить
06.09.2025 13:47 Ответить
Де ви бачили Азов під Сумами?
06.09.2025 13:54 Ответить
06.09.2025 13:54 Ответить
Мова не про Азов, а деякі інші підрозділи, які звідси вивели на Покровськ.
06.09.2025 14:09 Ответить
06.09.2025 14:09 Ответить
ЗАТО ВИПУСТИЛИ 18-22 - або весь моб резерв у всіх війнах
06.09.2025 13:29 Ответить
06.09.2025 13:29 Ответить
Погодьтесь, це далеко не найбільша муйня, яку зробила і ще зробить зєльона банда.
показать весь комментарий
06.09.2025 13:59 Ответить
 
 