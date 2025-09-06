Войска РФ продвинулись в Сумской, Луганской и Днепропетровской областях, - DeepState
Российские войска имеют продвижение в Юнаковке и Серебрянском лесничестве и вблизи Январского.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики DeepState.
"Враг продвинулся в Юнаковке (Сумская область), Серебрянском лесничестве (Луганская область) и вблизи Сичневого (Днепропетровская область)", - говорится в сообщении.
Невже немає українських патріотів бойових командирів, які б очолили ЗСУ замість зрадника, який лише тупо здає рашистам території України в прискореному темпі ?