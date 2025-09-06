УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9394 відвідувача онлайн
Новини Окупація Криму Удари по Криму
2 472 20

Невдовзі можна буде побачити українські літаки в небі над Кримом, - речник УДА Братчук

Братчук: Незабаром можна очікувати літаки України в Криму

Сьогодні Сили оборони України продовжують завдавати ударів по російських військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму, таким чином виснажуючи протиповітряну оборону противника.

Про це в етері Еспресо розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

"Крим не зник з порядку денного. Сьогодні триває активізація атак на обʼєкти РФ в окупованому Криму. Ця активізація фактично є й частиною відповіді на так званий літній наступ росіян. Дійсно, ми говоримо про те, що сьогодні Сили оборони України продовжують дуже активну роботу в Криму. Це наземні, повітряні й морські операції. Відбувається знищення обʼєктів протиповітряної оборони РФ, знищення морських обʼєктів та ураження наземних обʼєктів, зокрема, залізничних", - зазначив він.

За словами Братчука, сьогодні залізниця росіян в Криму залишається ключовою логістичною артерією для армії окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два Мі-8 і буксир: спецпризначенці ГУР атакували військові об’єкти РФ в тимчасово окупованому Криму. ВIДЕО

Речник УДА не уточнив, для яких далекобійних засобів України сьогодні прокладається маршрут для ударів в тимчасово окупованому Криму.

"Сили оборони України активно працюють й по російських військових обʼєктах в Криму. Ця активність також має на меті виснажити протиповітряну оборону противника. Цей етап триває вже досить довго.

Такими діями наші підрозділи ЗСУ прокладають маршрути для наших інших засобів вогневого ураження. Я не буду зараз говорити за ракети "Фламінго" та "Нептун", але шлях прокладається. Тому, я гадаю, що незабаром, звісно не завтра і післязавтра, але з часом, у небі над Кримом можуть зʼявитись українські літаки, які будуть завдавати ударів по наземних цілях", - додав Братчук.

Читайте також: ССО уразили РЛС до С-300 в окупованому Криму

Автор: 

авіація (4251) Крим (14232) Братчук Сергій (148) війна в Україні (6039)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
краще би хоч наприкінці року над лівобережжям Херсонщини, бо скоро у Херсоні цивільних мешканців не залишиться.
показати весь коментар
06.09.2025 16:33 Відповісти
+6
показати весь коментар
06.09.2025 16:31 Відповісти
+4
Шось подібне вже чули,повязане з купанням. Як кажуть язик без кісток
показати весь коментар
06.09.2025 16:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
06.09.2025 16:31 Відповісти
З цим неможливо не погодитись...
показати весь коментар
06.09.2025 16:34 Відповісти
Сьогодні триває активізація атак на обʼєкти РФ в окупованому Криму.
Ця активізація фактично є й частиною відповіді на так званий літній наступ росіян.

За словами Братчука, сьогодні залізниця росіян в Криму залишається ключовою логістичною артерією для армії окупантів.
показати весь коментар
06.09.2025 17:17 Відповісти
Він гадає що можуть з'явитися. А можуть і не з'явитися. Гадала...
показати весь коментар
06.09.2025 16:31 Відповісти
краще би хоч наприкінці року над лівобережжям Херсонщини, бо скоро у Херсоні цивільних мешканців не залишиться.
показати весь коментар
06.09.2025 16:33 Відповісти
Речник піхотного батальону розповідає про стратегічні можливості української авіації.
Досвід Зеленьського заразеий.
показати весь коментар
06.09.2025 16:52 Відповісти
Та дай Боже, дай Боже...
показати весь коментар
06.09.2025 16:34 Відповісти
Навіть коли ми подавим кацапське ППО - то в них теж є літаки? - дай Бог
показати весь коментар
06.09.2025 16:34 Відповісти
Які будуть пити каву.
показати весь коментар
06.09.2025 16:39 Відповісти
Шось подібне вже чули,повязане з купанням. Як кажуть язик без кісток
показати весь коментар
06.09.2025 16:40 Відповісти
Віртуальні перемоги....
показати весь коментар
06.09.2025 16:43 Відповісти
Певно на кримський міст націлені. Мабуть тільки отими бомбами, що Штати продають, можна його розвалити.
показати весь коментар
06.09.2025 16:55 Відповісти
там треба мінімум 4 тони тротилу
показати весь коментар
06.09.2025 16:57 Відповісти
це значить шо в Криму вже пепео немає
показати весь коментар
06.09.2025 16:56 Відповісти
Лазерні гармати...мільйон дронів і Зірку смерті
показати весь коментар
06.09.2025 16:58 Відповісти
Не лазерні гармати .а "Гіперболоід Зєлі ".
показати весь коментар
06.09.2025 17:15 Відповісти
Казки діда Опанаса
показати весь коментар
06.09.2025 17:03 Відповісти
може будуть а може не будуть(их еще сделать нужно, а не две штуки для видосиков нелоха потужного) От создателей кофе в Крыму, версия 2.0. Прошлый опыт языколяпанья ничему не научил
показати весь коментар
06.09.2025 17:04 Відповісти
показати весь коментар
06.09.2025 17:08 Відповісти
Де ви цього дебіла викопали і що це таке "українська добровольча армія " ?
показати весь коментар
06.09.2025 17:14 Відповісти
 
 