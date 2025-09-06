Невдовзі можна буде побачити українські літаки в небі над Кримом, - речник УДА Братчук

Сьогодні Сили оборони України продовжують завдавати ударів по російських військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму, таким чином виснажуючи протиповітряну оборону противника.

Про це в етері Еспресо розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

"Крим не зник з порядку денного. Сьогодні триває активізація атак на обʼєкти РФ в окупованому Криму. Ця активізація фактично є й частиною відповіді на так званий літній наступ росіян. Дійсно, ми говоримо про те, що сьогодні Сили оборони України продовжують дуже активну роботу в Криму. Це наземні, повітряні й морські операції. Відбувається знищення обʼєктів протиповітряної оборони РФ, знищення морських обʼєктів та ураження наземних обʼєктів, зокрема, залізничних", - зазначив він.

За словами Братчука, сьогодні залізниця росіян в Криму залишається ключовою логістичною артерією для армії окупантів.

Речник УДА не уточнив, для яких далекобійних засобів України сьогодні прокладається маршрут для ударів в тимчасово окупованому Криму.

"Сили оборони України активно працюють й по російських військових обʼєктах в Криму. Ця активність також має на меті виснажити протиповітряну оборону противника. Цей етап триває вже досить довго.

Такими діями наші підрозділи ЗСУ прокладають маршрути для наших інших засобів вогневого ураження. Я не буду зараз говорити за ракети "Фламінго" та "Нептун", але шлях прокладається. Тому, я гадаю, що незабаром, звісно не завтра і післязавтра, але з часом, у небі над Кримом можуть зʼявитись українські літаки, які будуть завдавати ударів по наземних цілях", - додав Братчук.

