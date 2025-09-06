Вскоре можно будет увидеть украинские самолеты в небе над Крымом, - спикер УДА Братчук

Сегодня Силы обороны Украины продолжают наносить удары по российским военным объектам во временно оккупированном Крыму, таким образом истощая противовоздушную оборону противника.

Об этом в эфире "Еспресо" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

"Крым не исчез с повестки дня. Сегодня продолжается активизация атак на объекты РФ в оккупированном Крыму. Эта активизация фактически является и частью ответа на так называемое летнее наступление россиян. Действительно, мы говорим о том, что сегодня Силы обороны Украины продолжают очень активную работу в Крыму. Это наземные, воздушные и морские операции. Происходит уничтожение объектов противовоздушной обороны РФ, уничтожение морских объектов и поражение наземных объектов - в частности, железнодорожных", - отметил он.

По словам Братчука, сегодня железная дорога россиян в Крыму остается ключевой логистической артерией для армии оккупантов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два Ми-8 и буксир: спецназовцы ГУР атаковали военные объекты РФ во временно оккупированном Крыму. ВИДЕО

Спикер УДА не уточнил, для каких дальнобойных средств Украины сегодня прокладывается маршрут для ударов во временно оккупированном Крыму.

"Силы обороны Украины активно работают и по российским военным объектам в Крыму. Эта активность также имеет целью истощить противовоздушную оборону противника. Этот этап продолжается уже достаточно долго.

Такими действиями наши подразделения ВСУ прокладывают маршруты для других наших средств огневого поражения. Я не буду сейчас говорить за ракеты "Фламінго" и "Нептун", но путь прокладывается. Поэтому, я думаю, что вскоре - конечно, не завтра или послезавтра, но со временем, в небе над Крымом могут появиться украинские самолеты, которые будут наносить удары по наземным целям", - добавил Братчук.

Читайте также: ССО поразили РЛС к С-300 в оккупированном Крыму