4 562 43

Вскоре можно будет увидеть украинские самолеты в небе над Крымом, - спикер УДА Братчук

Братчук: В скором времени можно ожидать самолеты Украины в Крыму

Сегодня Силы обороны Украины продолжают наносить удары по российским военным объектам во временно оккупированном Крыму, таким образом истощая противовоздушную оборону противника.

Об этом в эфире "Еспресо" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

"Крым не исчез с повестки дня. Сегодня продолжается активизация атак на объекты РФ в оккупированном Крыму. Эта активизация фактически является и частью ответа на так называемое летнее наступление россиян. Действительно, мы говорим о том, что сегодня Силы обороны Украины продолжают очень активную работу в Крыму. Это наземные, воздушные и морские операции. Происходит уничтожение объектов противовоздушной обороны РФ, уничтожение морских объектов и поражение наземных объектов - в частности, железнодорожных", - отметил он.

По словам Братчука, сегодня железная дорога россиян в Крыму остается ключевой логистической артерией для армии оккупантов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два Ми-8 и буксир: спецназовцы ГУР атаковали военные объекты РФ во временно оккупированном Крыму. ВИДЕО

Спикер УДА не уточнил, для каких дальнобойных средств Украины сегодня прокладывается маршрут для ударов во временно оккупированном Крыму.

"Силы обороны Украины активно работают и по российским военным объектам в Крыму. Эта активность также имеет целью истощить противовоздушную оборону противника. Этот этап продолжается уже достаточно долго.

Такими действиями наши подразделения ВСУ прокладывают маршруты для других наших средств огневого поражения. Я не буду сейчас говорить за ракеты "Фламінго" и "Нептун", но путь прокладывается. Поэтому, я думаю, что вскоре - конечно, не завтра или послезавтра, но со временем, в небе над Крымом могут появиться украинские самолеты, которые будут наносить удары по наземным целям", - добавил Братчук.

Читайте также: ССО поразили РЛС к С-300 в оккупированном Крыму

Автор: 

авиация (2907) Крым (26463) Братчук Сергей (108) война в Украине (5995)
Топ комментарии
+28
краще би хоч наприкінці року над лівобережжям Херсонщини, бо скоро у Херсоні цивільних мешканців не залишиться.
показать весь комментарий
06.09.2025 16:33 Ответить
+22
показать весь комментарий
06.09.2025 16:31 Ответить
+14
Шось подібне вже чули,повязане з купанням. Як кажуть язик без кісток
показать весь комментарий
06.09.2025 16:40 Ответить
показать весь комментарий
06.09.2025 16:31 Ответить
З цим неможливо не погодитись...
показать весь комментарий
06.09.2025 16:34 Ответить
Сьогодні триває активізація атак на обʼєкти РФ в окупованому Криму.
Ця активізація фактично є й частиною відповіді на так званий літній наступ росіян.

За словами Братчука, сьогодні залізниця росіян в Криму залишається ключовою логістичною артерією для армії окупантів.
показать весь комментарий
06.09.2025 17:17 Ответить
Він гадає що можуть з'явитися. А можуть і не з'явитися. Гадала...
показать весь комментарий
06.09.2025 16:31 Ответить
краще би хоч наприкінці року над лівобережжям Херсонщини, бо скоро у Херсоні цивільних мешканців не залишиться.
показать весь комментарий
06.09.2025 16:33 Ответить
Речник піхотного батальону розповідає про стратегічні можливості української авіації.
Досвід Зеленьського заразеий.
показать весь комментарий
06.09.2025 16:52 Ответить
тобто він припускає, що настане момент, коли у Криму не стане радіолокації і ППО. Так настане. Коли у Криму не буде росіян.
показать весь комментарий
06.09.2025 18:07 Ответить
Та дай Боже, дай Боже...
показать весь комментарий
06.09.2025 16:34 Ответить
Навіть коли ми подавим кацапське ППО - то в них теж є літаки? - дай Бог
показать весь комментарий
06.09.2025 16:34 Ответить
НАТОвські краще. Винесемо їхні в одну хвіртку.
показать весь комментарий
06.09.2025 17:57 Ответить
Винесем - коли в нас будуть Ф - 35
показать весь комментарий
06.09.2025 18:04 Ответить
Ніт, фальконів достатньо, аби до них дали ракети та дрло
показать весь комментарий
06.09.2025 18:22 Ответить
Так - в нас завжди шось не хватає - то сорочка довга - то *** короткий
показать весь комментарий
06.09.2025 18:25 Ответить
Якщо виб'ють всі радари, то літаки з натівською технікою бачать далі ніж російсько-совіцькі. Тому буде більше переваг у групових маневрах.
А саме ПВО без радарів взагалі сліпе... хіба що жбурляти ракети "по площадям" - так вони проти Харкову застосовували установки "с-300", фактично крупнокаліберний агалог граду задорого
показать весь комментарий
06.09.2025 19:08 Ответить
Які будуть пити каву.
показать весь комментарий
06.09.2025 16:39 Ответить
Шось подібне вже чули,повязане з купанням. Як кажуть язик без кісток
показать весь комментарий
06.09.2025 16:40 Ответить
Віртуальні перемоги....
показать весь комментарий
06.09.2025 16:43 Ответить
Певно на кримський міст націлені. Мабуть тільки отими бомбами, що Штати продають, можна його розвалити.
показать весь комментарий
06.09.2025 16:55 Ответить
там треба мінімум 4 тони тротилу
показать весь комментарий
06.09.2025 16:57 Ответить
це значить шо в Криму вже пепео немає
показать весь комментарий
06.09.2025 16:56 Ответить
А сенс? В нас нема літаків. То чим нам заважало ППО? Нам заважають м'ясні штурми на моциках, ось на них й варто було б зосередитися.
показать весь комментарий
06.09.2025 17:59 Ответить
Якщо б це правда то літаки можуть знищити міст та логістику ворога.
Але ЗЕ бабуіни ( режим міндіча) завжди пизз∆ять. Тому треба мати "обережний оптимізм" - якщо збудеться то порадіємо, а якщо ні то хоч не буде розчарування, "емоційних гойдалок"
показать весь комментарий
06.09.2025 19:04 Ответить
Лазерні гармати...мільйон дронів і Зірку смерті
показать весь комментарий
06.09.2025 16:58 Ответить
Не лазерні гармати .а "Гіперболоід Зєлі ".
показать весь комментарий
06.09.2025 17:15 Ответить
Казки діда Опанаса
показать весь комментарий
06.09.2025 17:03 Ответить
може будуть а може не будуть(их еще сделать нужно, а не две штуки для видосиков нелоха потужного) От создателей кофе в Крыму, версия 2.0. Прошлый опыт языколяпанья ничему не научил
показать весь комментарий
06.09.2025 17:04 Ответить
показать весь комментарий
06.09.2025 17:08 Ответить
Де ви цього дебіла викопали і що це таке "українська добровольча армія " ?
показать весь комментарий
06.09.2025 17:14 Ответить
це як млрд. дерев, 4000 Є для вчителів, і тд і тп. спочатку зробіть, а потім казати. хвороба зельонського і обристовича своє робить.
показать весь комментарий
06.09.2025 17:27 Ответить
До речі Братчук - це типовий штабний "вояка ", який дослужився до підполковника ,йому 53 роки.
показать весь комментарий
06.09.2025 17:32 Ответить
Кто тебя тянет за язык?
показать весь комментарий
06.09.2025 17:42 Ответить
Кофе в Крыму уже пили.
Теперь полетаем на самолетах
показать весь комментарий
06.09.2025 17:44 Ответить
Ляпнув чувак неподумавши, що зробиш. В голові він вже наступає.
показать весь комментарий
06.09.2025 17:44 Ответить
За чашечкой кофе, сидя в Ялте не набережной. Кацапы Херсон добивают, а эти в мечтах влажных.
показать весь комментарий
06.09.2025 17:47 Ответить
А знизу їх вітатиме героїчний визволитель Криму генерал буданов у шортах з лампасами!
показать весь комментарий
06.09.2025 17:48 Ответить
Ну хто вас дурнів тягне за язика. Хіба 73 відсотків ідіотів які призвели до цього. Дибілізм в армії нікуди не дівся. Ну от як можна щось із такім робити
показать весь комментарий
06.09.2025 17:49 Ответить
В Крим на каву на літаку
Потужно
Незламно
показать весь комментарий
06.09.2025 17:57 Ответить
То ІПСО для залякування ворога, не накидайте на людину будь ласка.
показать весь комментарий
06.09.2025 18:00 Ответить
Навіть свій рот не ставить ..Просто так сказало
показать весь комментарий
06.09.2025 18:14 Ответить
А що, окрім ЗСУ в нас є ще якась інша армія?
показать весь комментарий
06.09.2025 18:15 Ответить
Хочеш насмішити Бога Пуйла - розкажи йому про свої плани.
показать весь комментарий
06.09.2025 18:23 Ответить
Марафон марафон
Буде дронів міліон
показать весь комментарий
06.09.2025 18:46 Ответить
Ще один ушановувач кримської кави?
показать весь комментарий
06.09.2025 18:58 Ответить
 
 