Майже 60% зброї, яка є в наших воїнів, – це українська зброя, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що за час цієї війни Україна вже досягла важливого показника: майже 60% озброєння, яке отримують українські воїни, виробляється вітчизняними підприємствами.

Про це голова держави сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що вперше в історії Україна почала будувати спільний завод із Данією на території цієї країни.

"Це буде виробництво компонентів для наших ракет, для наших дронів – зброї, яка вже дуже добре проявляє себе. За час цієї війни Україна вже вийшла на показник: майже 60 % зброї, яка в нас є, яка в наших воїнів, – це українська зброя, і це сильна зброя, багато передових речей", - заявив президент.

За його словами, ще є цілі, яких треба досягти, і це, зокрема, виробництво в Україні та разом з Україною систем протиповітряної оборони – різних типів систем.

"Це виклик. Ми й до цього маємо прийти. Україна вже довела, що у виробництві зброї ми серед найкращих у світі. Дякуємо за це кожному, хто розвиває український оборонний сектор, хто розробляє нові зразки української зброї, я хочу подякувати всім нашим людям, які просувають технологічний розвиток нашої держави", - додав Зеленський.

