Майже 60% зброї, яка є в наших воїнів, – це українська зброя, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що за час цієї війни Україна вже досягла важливого показника: майже 60% озброєння, яке отримують українські воїни, виробляється вітчизняними підприємствами.
Про це голова держави сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що вперше в історії Україна почала будувати спільний завод із Данією на території цієї країни.
"Це буде виробництво компонентів для наших ракет, для наших дронів – зброї, яка вже дуже добре проявляє себе. За час цієї війни Україна вже вийшла на показник: майже 60 % зброї, яка в нас є, яка в наших воїнів, – це українська зброя, і це сильна зброя, багато передових речей", - заявив президент.
За його словами, ще є цілі, яких треба досягти, і це, зокрема, виробництво в Україні та разом з Україною систем протиповітряної оборони – різних типів систем.
"Це виклик. Ми й до цього маємо прийти. Україна вже довела, що у виробництві зброї ми серед найкращих у світі. Дякуємо за це кожному, хто розвиває український оборонний сектор, хто розробляє нові зразки української зброї, я хочу подякувати всім нашим людям, які просувають технологічний розвиток нашої держави", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ось де кошти були:
=Ексчиновника податкової Бамбізова взяли під варту...=
https://ua.news/ua/ukraine/ekschinovnika-podatkovoyi-bambizova-vziali-pid-vartu-iz-zastavoiu-u-119-milioniv
"За даними слідства, Бамбізов разом зі спільниками створив схему ухилення від податків і легалізації незаконних коштів. Для цього було зареєстровано 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 компаній-«транзитерів».
Загальний обсяг операцій за 2023-2025 роки перевищив 1,5 млрд гривень. Підозри у справі отримали ще троє осіб, залучених до схеми."
Цікаве тільки одне - всі оті "схеми" якось виникли "самі по собі" при правлінні цього маланського подонка, якому так заважали Мінські договори, який рвав на собі спіднє і обіцяв на стадіоні "мамой клянусь!" - знищу корупцію!
А тут, блдь, що не день то знову якийсь міндіч з обойми "боневтіка"