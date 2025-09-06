Почти 60% оружия, которое есть у наших воинов, - это украинское оружие, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что за время этой войны Украина уже достигла важного показателя: почти 60% вооружения, которое получают украинские воины, производится отечественными предприятиями.
Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что впервые в истории Украина начала строить совместный завод с Данией на территории этой страны.
"Это будет производство компонентов для наших ракет, для наших дронов - оружия, которое уже очень хорошо проявляет себя. За время этой войны Украина уже вышла на показатель: почти 60% оружия, которое у нас есть, которое у наших воинов, - это украинское оружие, и это сильное оружие, много передовых вещей", - заявил президент.
По его словам, еще есть цели, которых надо достичь, и это, в частности, производство в Украине и вместе с Украиной систем противовоздушной обороны - различных типов систем.
"Это вызов. Мы и к этому должны прийти. Украина уже доказала, что в производстве оружия мы среди лучших в мире. Спасибо за это каждому, кто развивает украинский оборонный сектор, кто разрабатывает новые образцы украинского оружия, я хочу поблагодарить всех наших людей, которые продвигают технологическое развитие нашего государства", - добавил Зеленский.
А ось де кошти були:
=Ексчиновника податкової Бамбізова взяли під варту...=
https://ua.news/ua/ukraine/ekschinovnika-podatkovoyi-bambizova-vziali-pid-vartu-iz-zastavoiu-u-119-milioniv
"За даними слідства, Бамбізов разом зі спільниками створив схему ухилення від податків і легалізації незаконних коштів. Для цього було зареєстровано 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 компаній-«транзитерів».
Загальний обсяг операцій за 2023-2025 роки перевищив 1,5 млрд гривень. Підозри у справі отримали ще троє осіб, залучених до схеми."
Цікаве тільки одне - всі оті "схеми" якось виникли "самі по собі" при правлінні цього маланського подонка, якому так заважали Мінські договори, який рвав на собі спіднє і обіцяв на стадіоні "мамой клянусь!" - знищу корупцію!
А тут, блдь, що не день то знову якийсь міндіч з обойми "боневтіка"
Без допомоги Заходу зброєю та грошима, українська влада вже б воювала б лопатами.
Щось зламалося, основна частина знищена або залишена під час відступів, в результаті "геніального планування" операцій ГШ Сирського.
Курська операція тому підтвердження.
"Стоять до конца", а потім кидати техніку і виходити пішки з пораненими...
А нову техніку зараз дебілам вже ніхто не дасть.
Там це також контролюють, але військові, а не Андрюші Єрмаки, в яких "Фсьо харашо Валодя. Ти лучший!"
А коли іноземного нема, то в армію йде власне озброєння.
От і виходить Вова, що хотів похвалитися збільшення українського озброєння в ЗСУ , але про причини говорити чомусь не хочеш.
ПіР планети земля.