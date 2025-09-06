РУС
Почти 60% оружия, которое есть у наших воинов, - это украинское оружие, - Зеленский

Зеленский рассказал о производстве оружия Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что за время этой войны Украина уже достигла важного показателя: почти 60% вооружения, которое получают украинские воины, производится отечественными предприятиями.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что впервые в истории Украина начала строить совместный завод с Данией на территории этой страны.

"Это будет производство компонентов для наших ракет, для наших дронов - оружия, которое уже очень хорошо проявляет себя. За время этой войны Украина уже вышла на показатель: почти 60% оружия, которое у нас есть, которое у наших воинов, - это украинское оружие, и это сильное оружие, много передовых вещей", - заявил президент.

По его словам, еще есть цели, которых надо достичь, и это, в частности, производство в Украине и вместе с Украиной систем противовоздушной обороны - различных типов систем.

"Это вызов. Мы и к этому должны прийти. Украина уже доказала, что в производстве оружия мы среди лучших в мире. Спасибо за это каждому, кто развивает украинский оборонный сектор, кто разрабатывает новые образцы украинского оружия, я хочу поблагодарить всех наших людей, которые продвигают технологическое развитие нашего государства", - добавил Зеленский.

+12
06.09.2025 21:50 Ответить
06.09.2025 21:50 Ответить
+7
ой та не пинди....ми ж не зелбойоби
06.09.2025 21:49 Ответить
06.09.2025 21:49 Ответить
+6
06.09.2025 21:55 Ответить
06.09.2025 21:55 Ответить
ой та не пинди....ми ж не зелбойоби
06.09.2025 21:49 Ответить
06.09.2025 21:49 Ответить
Маловато буде - Захід нам поможе! - може
06.09.2025 21:49 Ответить
06.09.2025 21:49 Ответить
06.09.2025 21:50 Ответить
06.09.2025 21:50 Ответить
Что он принимает?
06.09.2025 21:50 Ответить
06.09.2025 21:50 Ответить
Зєльонку...
06.09.2025 22:16 Ответить
06.09.2025 22:16 Ответить
06.09.2025 21:54 Ответить
06.09.2025 21:54 Ответить
О-о! Коштів не вистачає? А красти не пробували? Ні?
А ось де кошти були:
=Ексчиновника податкової Бамбізова взяли під варту...=
https://ua.news/ua/ukraine/ekschinovnika-podatkovoyi-bambizova-vziali-pid-vartu-iz-zastavoiu-u-119-milioniv
"За даними слідства, Бамбізов разом зі спільниками створив схему ухилення від податків і легалізації незаконних коштів. Для цього було зареєстровано 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 компаній-«транзитерів».
Загальний обсяг операцій за 2023-2025 роки перевищив 1,5 млрд гривень. Підозри у справі отримали ще троє осіб, залучених до схеми."
Цікаве тільки одне - всі оті "схеми" якось виникли "самі по собі" при правлінні цього маланського подонка, якому так заважали Мінські договори, який рвав на собі спіднє і обіцяв на стадіоні "мамой клянусь!" - знищу корупцію!
А тут, блдь, що не день то знову якийсь міндіч з обойми "боневтіка"
06.09.2025 22:18 Ответить
06.09.2025 22:18 Ответить
Такий саме відсоток, зрадників і хабарників у твоєму оточені...
06.09.2025 21:54 Ответить
06.09.2025 21:54 Ответить
06.09.2025 21:55 Ответить
06.09.2025 21:55 Ответить
Знов тупі гасла. Що користі, як твої генерали взагалі не розуміють філософію зброї? Наприклад, з часів англо-бурських воєн людство навчилося за допомогою кулеметів лікувати чисельну перевагу ворога, що лізе в м'ясні штурми. Чи то в ЗСУ немає навіть елементарних кулеметів (а я думаю - нема насамперед розуміння, компетенції в застосуванні), але нам пропонують активніше бусіфікуватися, щоб чисельно врівноважити ворога, наче б'ються на кулаках та ножах (подекуди так й є). Другий приклад: досі наголос на вбогенький автомат какашнікова як головну індивідуальну зброю піхотинця, або його такі ж слабкі аналоги на проміжному набої 5,45*39. Тоді як ефективніше було б дати людям щось на кшталт ФН ФАЛ з потужним гвинтівковим набоєм - валити орчатину з більшої відстані. Зараз Захід повертається до такого набоя, або ж арісака, але такі девайси ще нові та дорогі. То бери дешеві М14 та ФН ФАЛ, щоб дати нашій піхоті більш довгі та потужні "руки", що б'ють. Але ж ніт, ти знов кидаєш гасла про 60 відсотків чогось там. А де результат, соромлюся спитати? Покровськ утримаємо, відбиваючися з автоматів какашнікова від "чисельно переважаючої" орчатини?
06.09.2025 22:00 Ответить
06.09.2025 22:00 Ответить
а 30% це зброя Міндіча і Вови
06.09.2025 22:13 Ответить
06.09.2025 22:13 Ответить
Ну якщо так, то ніякої трагедії якщо США припинять постачання зброї - не буде. Ну правда ж?
06.09.2025 22:27 Ответить
06.09.2025 22:27 Ответить
Це типа дронів, які замовляються в українських компаніях але збираються з китайських компонентів
06.09.2025 22:43 Ответить
06.09.2025 22:43 Ответить
А хто дав гроші на цю зброю?
Без допомоги Заходу зброєю та грошима, українська влада вже б воювала б лопатами.
06.09.2025 22:43 Ответить
06.09.2025 22:43 Ответить
06.09.2025 22:48 Ответить
06.09.2025 22:48 Ответить
Якщо скласти всі заяви Потужного до купи, то Потужний виготовив стільки зброї, що можна експортувати в сусідню галактику
06.09.2025 22:49 Ответить
06.09.2025 22:49 Ответить
То чого ти бігаєш за вестернами тоді і клянчиш зброю?
06.09.2025 22:50 Ответить
06.09.2025 22:50 Ответить
Іноземна техніка (стара але відновлена), що надходила в перші два роки війни, закінчується.
Щось зламалося, основна частина знищена або залишена під час відступів, в результаті "геніального планування" операцій ГШ Сирського.
Курська операція тому підтвердження.
"Стоять до конца", а потім кидати техніку і виходити пішки з пораненими...
А нову техніку зараз дебілам вже ніхто не дасть.
Там це також контролюють, але військові, а не Андрюші Єрмаки, в яких "Фсьо харашо Валодя. Ти лучший!"
А коли іноземного нема, то в армію йде власне озброєння.
От і виходить Вова, що хотів похвалитися збільшення українського озброєння в ЗСУ , але про причини говорити чомусь не хочеш.
06.09.2025 23:14 Ответить
06.09.2025 23:14 Ответить
Зеля для тебе буде краще якщо ти підеш на.уй раз і назавжди. Твоя брехлива морда вже ні нащо не здатна.. тебе сприймають як жида котрий шкодить навмисно Україні
06.09.2025 23:28 Ответить
06.09.2025 23:28 Ответить
Ти курва . Зеленський ТИ хоч копійку дав на армію! **** ти паршива ТИ не маєш морально прав бути президентові цієї країни . Із за тебе ми багато втратили. Щоби ТИ **** здох найвеличніший
ПіР планети земля.
06.09.2025 23:40 Ответить
06.09.2025 23:40 Ответить
 
 