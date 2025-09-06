Почти 60% оружия, которое есть у наших воинов, - это украинское оружие, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что за время этой войны Украина уже достигла важного показателя: почти 60% вооружения, которое получают украинские воины, производится отечественными предприятиями.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что впервые в истории Украина начала строить совместный завод с Данией на территории этой страны.

"Это будет производство компонентов для наших ракет, для наших дронов - оружия, которое уже очень хорошо проявляет себя. За время этой войны Украина уже вышла на показатель: почти 60% оружия, которое у нас есть, которое у наших воинов, - это украинское оружие, и это сильное оружие, много передовых вещей", - заявил президент.

По его словам, еще есть цели, которых надо достичь, и это, в частности, производство в Украине и вместе с Украиной систем противовоздушной обороны - различных типов систем.

"Это вызов. Мы и к этому должны прийти. Украина уже доказала, что в производстве оружия мы среди лучших в мире. Спасибо за это каждому, кто развивает украинский оборонный сектор, кто разрабатывает новые образцы украинского оружия, я хочу поблагодарить всех наших людей, которые продвигают технологическое развитие нашего государства", - добавил Зеленский.

