Зеленський обговорив з Коштою гарантії безпеки та фінансування української оборонної промисловості

Президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував Кошті за щирі співчуття українцям, які втратили своїх близьких через російський масований удар по Києву 28 серпня.

"Україна багато разів заявляла про те, що готова до зустрічі на рівні лідерів. Про це ми говорили з Президентом Трампом і з нашими європейськими друзями. Але ми не бачимо жодних сигналів про таку ж готовність із боку Росії. Саме тому має бути тиск. Ми розраховуємо, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу буде справді сильним", - наголосив президент України.

Сторони також обговорили напрацювання гарантій безпеки.

Читайте також: Гарантії безпеки України: збереження ЗСУ, підтримка НАТО та санкції проти РФ, - Зеленський

"Зараз триває відповідна робота над фіналізацією всіх компонентів. Гарантії складатимуться з трьох блоків. Однією з основних ми бачимо членство України у Євросоюзі. Очікуємо, що вже незабаром ми одночасно з Молдовою матимемо прогрес у цьому питанні", - розповів Зеленський.

Окрім цього, Зеленський та Кошта говорили про додаткове фінансування для виробництва українських дронів і реалізацію програм SAFE і PURL.

"Антоніу готовий сприяти тому, щоб зробити ці інструменти ще більш ефективними. Домовилися про зустріч найближчим часом. Завжди радий бачити Антоніу в Україні", - розповів Зеленський.

Читайте також: Найближчими тижнями перша українська оборонна компанія розпочне виробництво в Данії, - Поульсен