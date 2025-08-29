Зеленский обсудил с Коштой гарантии безопасности и финансирование украинской оборонной промышленности

Президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом Европейского совета Антониу Коштой.

Об этом глава государства сообщил в телеграм

Зеленский поблагодарил Кошту за искренние соболезнования украинцам, которые потеряли своих близких из-за российского массированного удара по Киеву 28 августа.

"Украина много раз заявляла о том, что готова к встрече на уровне лидеров. Об этом мы говорили с Президентом Трампом и с нашими европейскими друзьями. Но мы не видим никаких сигналов о такой же готовности со стороны России. Именно поэтому должно быть давление. Мы рассчитываем, что 19-й пакет санкций Евросоюза будет действительно сильным", - подчеркнул президент Украины.

Стороны также обсудили наработки гарантий безопасности.

"Сейчас идет соответствующая работа над финализацией всех компонентов. Гарантии будут состоять из трех блоков. Одной из основных мы видим членство Украины в Евросоюзе. Ожидаем, что уже вскоре мы одновременно с Молдовой будем иметь прогресс в этом вопросе", - рассказал Зеленский.

Кроме этого, Зеленский и Кошта говорили о дополнительном финансировании для производства украинских дронов и реализации программ SAFE и PURL.

"Антониу готов способствовать тому, чтобы сделать эти инструменты еще более эффективными. Договорились о встрече в ближайшее время. Всегда рад видеть Антониу в Украине", - рассказал Зеленский.

