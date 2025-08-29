РУС
Зеленский обсудил с Коштой гарантии безопасности и финансирование украинской оборонной промышленности

Президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом Европейского совета Антониу Коштой.

Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский поблагодарил Кошту за искренние соболезнования украинцам, которые потеряли своих близких из-за российского массированного удара по Киеву 28 августа.

"Украина много раз заявляла о том, что готова к встрече на уровне лидеров. Об этом мы говорили с Президентом Трампом и с нашими европейскими друзьями. Но мы не видим никаких сигналов о такой же готовности со стороны России. Именно поэтому должно быть давление. Мы рассчитываем, что 19-й пакет санкций Евросоюза будет действительно сильным", - подчеркнул президент Украины.

Стороны также обсудили наработки гарантий безопасности.

Читайте также: Гарантии безопасности Украины: сохранение ВСУ, поддержка НАТО и санкции против РФ, - Зеленский

"Сейчас идет соответствующая работа над финализацией всех компонентов. Гарантии будут состоять из трех блоков. Одной из основных мы видим членство Украины в Евросоюзе. Ожидаем, что уже вскоре мы одновременно с Молдовой будем иметь прогресс в этом вопросе", - рассказал Зеленский.

Кроме этого, Зеленский и Кошта говорили о дополнительном финансировании для производства украинских дронов и реализации программ SAFE и PURL.

"Антониу готов способствовать тому, чтобы сделать эти инструменты еще более эффективными. Договорились о встрече в ближайшее время. Всегда рад видеть Антониу в Украине", - рассказал Зеленский.

Читайте также: В ближайшие недели первая украинская оборонная компания начнет производство в Дании, - Поульсен

Зеленский Владимир (21750) Антониу Кошта (67) гарантии безопасности (219)
главнюк все корчит. из себя незаменимого
29.08.2025 21:24 Ответить
Кошта тобі таких гарантій насипле, довго ригати будешь.
29.08.2025 21:31 Ответить
Потужна зустріч потужного з найпотужнішим!???
29.08.2025 22:38 Ответить
 
 