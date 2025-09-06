УКР
Новини Атака безпілотників на Київ
ППО працює в Києві: триває атака "шахедів"

Атака шахедів

Пізно ввечері 6 вересня в Києві працювали Сили протиповітряної оборони під час атаки російських безпілотників.

Про це повідомила Київська МВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 6 вересня, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Читайте також: Вибухи лунають у Києві: працює ППО по "Шахедах"

безпілотник (4817) Київ (20123) ППО (3518)
