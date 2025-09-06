ППО працює в Києві: триває атака "шахедів"

Пізно ввечері 6 вересня в Києві працювали Сили протиповітряної оборони під час атаки російських безпілотників.

Про це повідомила Київська МВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 6 вересня, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.

