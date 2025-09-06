ППО працює в Києві: триває атака "шахедів"
Пізно ввечері 6 вересня в Києві працювали Сили протиповітряної оборони під час атаки російських безпілотників.
Про це повідомила Київська МВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки", - сказано в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 6 вересня, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=fuPX8mjeb-E&list=RDfuPX8mjeb-E