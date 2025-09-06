ПВО работает в Киеве: продолжается атака "шахедов"

Поздно вечером 6 сентября в Киеве работали Силы противовоздушной обороны во время атаки российских беспилотников.

Об этом сообщила Киевская ГВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 6 сентября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

