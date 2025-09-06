РУС
Новости Атака беспилотников на Киев
ПВО работает в Киеве: продолжается атака "шахедов"

Атака шахидов

Поздно вечером 6 сентября в Киеве работали Силы противовоздушной обороны во время атаки российских беспилотников.

Об этом сообщила Киевская ГВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 6 сентября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Читайте также: Взрывы раздаются в Киеве: работает ПВО по "шахедам"

Автор: 

беспилотник (4195) Киев (26078) ПВО (3073)
А я такая. Дольче. https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B9#fpstate=ive&vld=cid:430bf641,vid:fuPX8mjeb-E,st:0
показать весь комментарий
07.09.2025 00:36 Ответить
Сину,дай обойму. Москаль наступає.
показать весь комментарий
07.09.2025 00:38 Ответить
Письдой, ладонь. Посиіхайтесь.
https://www.youtube.com/watch?v=fuPX8mjeb-E&list=RDfuPX8mjeb-E
показать весь комментарий
07.09.2025 00:46 Ответить
 
 