ПВО работает в Киеве: продолжается атака "шахедов"
Поздно вечером 6 сентября в Киеве работали Силы противовоздушной обороны во время атаки российских беспилотников.
Об этом сообщила Киевская ГВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что вечером субботы, 6 сентября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.youtube.com/watch?v=fuPX8mjeb-E&list=RDfuPX8mjeb-E