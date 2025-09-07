Уражено потужності Ільського НПЗ, лінійно-виробничу станцію на Брянщині та місця дислокації ворога на Курщині, - Генштаб
У ніч на 7 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) "8-Н" у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, ЛВДС "8-Н" входить до комплексу магістрального нафтопроводу "Стальной конь", потужність перекачування якого складає 10.5 млн. тонн. Об'єкт має стратегічне значення для забезпечення транспортування нафтопродуктів для російської окупаційної армії. Зафіксовано численні влучання з подальшим виникненням пожежі в районі насосної станції та резервуарного парку.
"Також, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗС України здійснили вогневе ураження потужностей Ільського НПЗ у Краснодарському краї рф. Цей нафтопереробний завод щороку переробляє 6,42 млн тонн нафти та задіяний у забезпеченні збройних сил рф. Фіксувалися вибухи та пожежа в районі об’єкту. Результати ураження уточнюються", - зазначили у Генштабі.
Окрім того, підтверджено успішні влучання по місцях дислокації особового складу окупантів та складах матеріально-технічного забезпечення російських військових частин у Курській області РФ.
Результати вогневого ураження уточнюються.
Сили оборони вживають заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських загарбників та змусити російську федерацію припинити збройну агресію проти України.
Канцлер Німеччини Мерц говорить про те, що ні про які німецькі війська на території України не може бути мови. Це правильно, бо ніяких військ немає і не буде найближчим часом. А от про далекобійні ракети варто говорити. Європейці мають допомагати Україні їх виробляти й давати можливість Києву їх отримувати. А найголовніше - надати Україні право бити цими ракетами по російській території.
Якщо є якась надія, що у 20-х, 30-х роках XXI століття ця війна завершиться, то тільки у випадку, якщо Україні вдасться зруйнувати енергетичний й воєнний потенціал РФ. Зараз ми говоримо про третину російських НПЗ, які виведені з ладу, але нам потрібно, щоб 75% нафтопереробного комплексу РФ перетворились на руїни. До того ж щоб із тих 75% понад 50% не можна було відновити. Для цього потрібні систематичні удари українськими та західними ракетами по нафтопереробних заводах Росії. Також потрібні удари по військових обʼєктах РФ, в тому числі й тих, що знаходяться під землею. Тільки за таких умов ми можемо сподіватись, що в наступні роки президент РФ задумається про припинення війни, звісно якщо зброю для Росії не вироблятимуть КНР та КНДР. Поки що ніхто у Москві взагалі не думає в цьому напрямку.
А от про надання тих самих торусів, питання може стати дуже актуальним після початку масового використання "фламінго" (якщо нам не збрехали про їхнє існування), бо тоді факт передачі ракет вже не буде якимось ексклюзивом, Німеччина надасть ту зброю, яка у нас вже є.
Всі НПЗ Україна в Параші замочить.
Наближаєтся ера безпаливних років.
Всі по арбам та телегам!
Гасло руснявих смердючих скотів.
А фіцо треба було позавчора в Ужгороді не із зєлєнським зустічатись, а з Броуді. Тоді би може сьогодні обійшлося без Найтоповичей. Але це не точно.