Уражено потужності Ільського НПЗ, лінійно-виробничу станцію на Брянщині та місця дислокації ворога на Курщині, - Генштаб

Фото: Генштаб

У ніч на 7 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) "8-Н" у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, ЛВДС "8-Н" входить до комплексу магістрального нафтопроводу "Стальной конь", потужність перекачування якого складає 10.5 млн. тонн. Об'єкт має стратегічне значення для забезпечення транспортування нафтопродуктів для російської окупаційної армії. Зафіксовано численні влучання з подальшим виникненням пожежі в районі насосної станції та резервуарного парку.

"Також, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗС України здійснили вогневе ураження потужностей Ільського НПЗ у Краснодарському краї рф. Цей нафтопереробний завод щороку переробляє 6,42 млн тонн нафти та задіяний у забезпеченні збройних сил рф. Фіксувалися вибухи та пожежа в районі об’єкту. Результати ураження уточнюються", - зазначили у Генштабі.

Окрім того, підтверджено успішні влучання по місцях дислокації особового складу окупантів та складах матеріально-технічного забезпечення російських військових частин у Курській області РФ.

Результати вогневого ураження уточнюються.

Сили оборони вживають заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських загарбників та змусити російську федерацію припинити збройну агресію проти України.