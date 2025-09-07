Поражены мощности Ильского НПЗ, линейно-производственная станция в Брянской области и места дислокации врага в Курской области, - Генштаб

Фото: Генштаб

В ночь на 7 сентября подразделения ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) "8-Н" в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, ЛПДС "8-Н" входит в комплекс магистрального нефтепровода "Стальной конь", мощность перекачки которого составляет 10.5 млн. тонн. Объект имеет стратегическое значение для обеспечения транспортировки нефтепродуктов для российской оккупационной армии. Зафиксированы многочисленные попадания с последующим возникновением пожара в районе насосной станции и резервуарного парка.

"Также, подразделения Сил специальных операций ВС Украины осуществили огневое поражение мощностей Ильского НПЗ в Краснодарском крае РФ. Этот нефтеперерабатывающий завод ежегодно перерабатывает 6,42 млн тонн нефти и задействован в обеспечении вооруженных сил РФ. Фиксировались взрывы и пожар в районе объекта. Результаты поражения уточняются", - отметили в Генштабе.

Кроме того, подтверждены успешные попадания по местам дислокации личного состава оккупантов и складах материально-технического обеспечения российских воинских частей в Курской области РФ.

Результаты огневого поражения уточняются.

Силы обороны принимают меры, чтобы подорвать наступательный потенциал российских захватчиков и заставить российскую федерацию прекратить вооруженную агрессию против Украины.