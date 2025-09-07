Поражены мощности Ильского НПЗ, линейно-производственная станция в Брянской области и места дислокации врага в Курской области, - Генштаб
В ночь на 7 сентября подразделения ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) "8-Н" в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, ЛПДС "8-Н" входит в комплекс магистрального нефтепровода "Стальной конь", мощность перекачки которого составляет 10.5 млн. тонн. Объект имеет стратегическое значение для обеспечения транспортировки нефтепродуктов для российской оккупационной армии. Зафиксированы многочисленные попадания с последующим возникновением пожара в районе насосной станции и резервуарного парка.
"Также, подразделения Сил специальных операций ВС Украины осуществили огневое поражение мощностей Ильского НПЗ в Краснодарском крае РФ. Этот нефтеперерабатывающий завод ежегодно перерабатывает 6,42 млн тонн нефти и задействован в обеспечении вооруженных сил РФ. Фиксировались взрывы и пожар в районе объекта. Результаты поражения уточняются", - отметили в Генштабе.
Кроме того, подтверждены успешные попадания по местам дислокации личного состава оккупантов и складах материально-технического обеспечения российских воинских частей в Курской области РФ.
Результаты огневого поражения уточняются.
Силы обороны принимают меры, чтобы подорвать наступательный потенциал российских захватчиков и заставить российскую федерацию прекратить вооруженную агрессию против Украины.
Канцлер Німеччини Мерц говорить про те, що ні про які німецькі війська на території України не може бути мови. Це правильно, бо ніяких військ немає і не буде найближчим часом. А от про далекобійні ракети варто говорити. Європейці мають допомагати Україні їх виробляти й давати можливість Києву їх отримувати. А найголовніше - надати Україні право бити цими ракетами по російській території.
Якщо є якась надія, що у 20-х, 30-х роках XXI століття ця війна завершиться, то тільки у випадку, якщо Україні вдасться зруйнувати енергетичний й воєнний потенціал РФ. Зараз ми говоримо про третину російських НПЗ, які виведені з ладу, але нам потрібно, щоб 75% нафтопереробного комплексу РФ перетворились на руїни. До того ж щоб із тих 75% понад 50% не можна було відновити. Для цього потрібні систематичні удари українськими та західними ракетами по нафтопереробних заводах Росії. Також потрібні удари по військових обʼєктах РФ, в тому числі й тих, що знаходяться під землею. Тільки за таких умов ми можемо сподіватись, що в наступні роки президент РФ задумається про припинення війни, звісно якщо зброю для Росії не вироблятимуть КНР та КНДР. Поки що ніхто у Москві взагалі не думає в цьому напрямку.
А от про надання тих самих торусів, питання може стати дуже актуальним після початку масового використання "фламінго" (якщо нам не збрехали про їхнє існування), бо тоді факт передачі ракет вже не буде якимось ексклюзивом, Німеччина надасть ту зброю, яка у нас вже є.
Всі НПЗ Україна в Параші замочить.
Наближаєтся ера безпаливних років.
Всі по арбам та телегам!
Гасло руснявих смердючих скотів.
А фіцо треба було позавчора в Ужгороді не із зєлєнським зустічатись, а з Броуді. Тоді би може сьогодні обійшлося без Найтоповичей. Але це не точно.