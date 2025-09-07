РУС
Новости Атака дронов на регионы РФ
Поражены мощности Ильского НПЗ, линейно-производственная станция в Брянской области и места дислокации врага в Курской области, - Генштаб

Поражены важные объекты РФ
Фото: Генштаб

В ночь на 7 сентября подразделения ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) "8-Н" в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, ЛПДС "8-Н" входит в комплекс магистрального нефтепровода "Стальной конь", мощность перекачки которого составляет 10.5 млн. тонн. Объект имеет стратегическое значение для обеспечения транспортировки нефтепродуктов для российской оккупационной армии. Зафиксированы многочисленные попадания с последующим возникновением пожара в районе насосной станции и резервуарного парка.

"Также, подразделения Сил специальных операций ВС Украины осуществили огневое поражение мощностей Ильского НПЗ в Краснодарском крае РФ. Этот нефтеперерабатывающий завод ежегодно перерабатывает 6,42 млн тонн нефти и задействован в обеспечении вооруженных сил РФ. Фиксировались взрывы и пожар в районе объекта. Результаты поражения уточняются", - отметили в Генштабе.

Также читайте: Дроны атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае РФ: горела технологическая установка. ВИДЕО+ФОТО

Кроме того, подтверждены успешные попадания по местам дислокации личного состава оккупантов и складах материально-технического обеспечения российских воинских частей в Курской области РФ.

Результаты огневого поражения уточняются.

Силы обороны принимают меры, чтобы подорвать наступательный потенциал российских захватчиков и заставить российскую федерацию прекратить вооруженную агрессию против Украины.

+7
Кацапи, запамятайте, що згорить то не згниє.
07.09.2025 10:53 Ответить
+3
Можемо асфальтом накрить супостата, вечірніми відосіками, ракетами займається віслюк і його 5-6 дефективних менеджерів, тому їх не буде
07.09.2025 11:38 Ответить
+3
Здимайтесь багаттями синії ночи,
Всі НПЗ Україна в Параші замочить.
Наближаєтся ера безпаливних років.
Всі по арбам та телегам!
Гасло руснявих смердючих скотів.
07.09.2025 11:47 Ответить
Завтра буде… ну я так думаю)
07.09.2025 11:06 Ответить
"Стальной конь" перетрудился.
07.09.2025 11:28 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/pro-dalekob-yn-raketi-varto-govoriti---v-tal-y-portnikov/177982#gsc.tab=0 Віталій Портников:
Канцлер Німеччини Мерц говорить про те, що ні про які німецькі війська на території України не може бути мови. Це правильно, бо ніяких військ немає і не буде найближчим часом. А от про далекобійні ракети варто говорити. Європейці мають допомагати Україні їх виробляти й давати можливість Києву їх отримувати. А найголовніше - надати Україні право бити цими ракетами по російській території.
Якщо є якась надія, що у 20-х, 30-х роках XXI століття ця війна завершиться, то тільки у випадку, якщо Україні вдасться зруйнувати енергетичний й воєнний потенціал РФ. Зараз ми говоримо про третину російських НПЗ, які виведені з ладу, але нам потрібно, щоб 75% нафтопереробного комплексу РФ перетворились на руїни. До того ж щоб із тих 75% понад 50% не можна було відновити. Для цього потрібні систематичні удари українськими та західними ракетами по нафтопереробних заводах Росії. Також потрібні удари по військових обʼєктах РФ, в тому числі й тих, що знаходяться під землею. Тільки за таких умов ми можемо сподіватись, що в наступні роки президент РФ задумається про припинення війни, звісно якщо зброю для Росії не вироблятимуть КНР та КНДР. Поки що ніхто у Москві взагалі не думає в цьому напрямку.
07.09.2025 11:33 Ответить
Ого, іксперди. Раїся не знає з чого складати бюджет на 26 рік, а вони розповідають про війну до 30-х років.
А от про надання тих самих торусів, питання може стати дуже актуальним після початку масового використання "фламінго" (якщо нам не збрехали про їхнє існування), бо тоді факт передачі ракет вже не буде якимось ексклюзивом, Німеччина надасть ту зброю, яка у нас вже є.
07.09.2025 12:43 Ответить
Sergis #587854 ура-патріот чи вишивата?
07.09.2025 12:48 Ответить
А прочитати що я написав слабо? Питання саме відпаде.
07.09.2025 12:57 Ответить
Дурне слово "уражено", бо якби замість великого асфальтівництва, та не 5-6 дефективних менеджерів на чолі з піськограєм було б "знищено"
07.09.2025 11:35 Ответить
"Стальной Конь" це не магістральний нафтопровід. Це ЛВДС - лінейно-виробнича діспечерська станція, яка знаходиться в Орловській області (ось тут - 53°02'27.8"N 36°07'52.0"E) на нитці магістрального нафтопроводу "Дружба" ОАО "Транснєфть".

А фіцо треба було позавчора в Ужгороді не із зєлєнським зустічатись, а з Броуді. Тоді би може сьогодні обійшлося без Найтоповичей. Але це не точно.
07.09.2025 11:47 Ответить
Краще б вразили москву з її мирними жителями
07.09.2025 11:56 Ответить
Мабуть, це міндіч з бакановим і чернишовим, за гроші шурми, купили пару-трійку отих дронів у резнікова, щоб завдати удару по московитам??
07.09.2025 12:26 Ответить
 
 