Новини
Атака РФ на Київщину: йдуть аварійні роботи на газомережі, 8 населених пунктів будуть без газу

Постачання газу

Унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі на Київщині проходять аварійні роботи газомережі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Як зазначається, у зв’язку з цим у восьми населених пунктах району 8 та 9 вересня буде відсутнє газопосточання.

"Йдеться про абонентів Козина, Жуківців, Українки, Плютів, Верем’я, Халеп’я, Трипілля та Щербанівки. Загалом газопостачання буде відключено для 8093 абонентів", - зазначили в ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедів" на Обухівський район Київщини: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, магазин та офіс підприємства. ФОТОрепортаж

Послуга буде відновлена поступово.

Раніше в Міненерго повідомили, що ворог масовано атакував об’єкт теплової генерації на Київщині.

 

