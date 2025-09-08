Атака РФ на Київщину: йдуть аварійні роботи на газомережі, 8 населених пунктів будуть без газу
Унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі на Київщині проходять аварійні роботи газомережі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
Як зазначається, у зв’язку з цим у восьми населених пунктах району 8 та 9 вересня буде відсутнє газопосточання.
"Йдеться про абонентів Козина, Жуківців, Українки, Плютів, Верем’я, Халеп’я, Трипілля та Щербанівки. Загалом газопостачання буде відключено для 8093 абонентів", - зазначили в ОВА.
Послуга буде відновлена поступово.
Раніше в Міненерго повідомили, що ворог масовано атакував об’єкт теплової генерації на Київщині.
