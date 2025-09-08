Атака РФ на Киевщину: ведутся аварийные работы на газовой сети, 8 населенных пунктов останутся без газа

В результате вражеской атаки в Обуховском районе Киевской области проходят аварийные работы газосети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

Как отмечается, в связи с этим в восьми населенных пунктах района 8 и 9 сентября будет отсутствовать газоснабжение.

"Речь идет об абонентах Козина, Жуковцев, Украинки, Плютов, Веремья, Халепья, Триполья и Щербановки. В целом газоснабжение будет отключено для 8093 абонентов", - отметили в ОВА.

Услуга будет восстановлена постепенно.

Ранее в Минэнерго сообщили, что враг массированно атаковал объект тепловой генерации на Киевщине.