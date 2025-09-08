РУС
Атака "шахедов" на Обуховский район Киевской области: поврежден объект критической инфраструктуры, магазин и офис предприятия. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты атаковали беспилотниками Обуховский район Киевской области. Работали силы ПВО. Пострадавших среди населения нет.

Об этом сообщил глава ОГА Николай Калашник, передает Цензор.НЕТ.

"Враг совершил атаку на объект критической гражданской инфраструктуры. В одном из населенных пунктов Обуховского района произошло отключение электроэнергии. Ночью энергоснабжение было восстановлено", - говорится в сообщении.

На утро 8 сентября отключений в области нет.

"Также в одном из населенных пунктов Обуховского района повреждены помещения магазина, фитнес клуба и офиса предприятия", - добавил глава области.

В полиции Киевщины показали последствия российской атаки.

Атака шахедів на Київщину 8 вересня. Що відомо про наслідки?
Атака шахедів на Київщину 8 вересня. Що відомо про наслідки?
Атака шахедів на Київщину 8 вересня. Що відомо про наслідки?

Ранее в Минэнерго сообщили, что враг массированно атаковал объект тепловой генерации в Киевской области.

Читайте: Ликвидирован вызванный атакой РФ пожар на промышленном предприятии на Киевщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Тобто, тец так і залишились незахищеними - готуємось до осінніх блекаутів. Ну, і запасаємось дровами, щоправда, куди димоходи виводити з багатоповерхівок, хз...
08.09.2025
У ніч на 8 вересня Росія атакувала дронами район Трипільської теплоелектростанції на Київщині. Після ударів у низці районів столиці та області зафіксовані перебої з електропостачанням. За даними Повітряних сил, близько 00:25 у небі над регіоном виявили кілька груп БпЛА, по яких активно працювала ППО.
Місцеві джерела повідомляють, що мішенню російської атаки став район Трипільської ТЕС, яка ще у квітні минулого року була знищена ракетним ударом. Після нічного нальоту жителі Київщини та столиці скаржилися на відключення світла. Офіційного підтвердження нових пошкоджень станції наразі немає.
Трипільська ТЕС залишається однією з ключових цілей російських атак. Попри те, що станцію вже руйнували у 2024 році, повторні удари свідчать про прагнення ворога зірвати роботу енергосистеми Києва та центральної України.
08.09.2025
У ніч на 8 вересня 2025 року російські загарбники здійснили масовану атаку ударними дронами на район Трипільської теплоелектростанції у місті Українка, Київська область.

Джерела повідомляють про принаймні 10 вибухів, що пролунали на території станції, а також перебої з електропостачанням у низці населених пунктів регіону, включно із столицею.
08.09.2025
 
 