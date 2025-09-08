Атака "шахедов" на Обуховский район Киевской области: поврежден объект критической инфраструктуры, магазин и офис предприятия. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты атаковали беспилотниками Обуховский район Киевской области. Работали силы ПВО. Пострадавших среди населения нет.
Об этом сообщил глава ОГА Николай Калашник, передает Цензор.НЕТ.
"Враг совершил атаку на объект критической гражданской инфраструктуры. В одном из населенных пунктов Обуховского района произошло отключение электроэнергии. Ночью энергоснабжение было восстановлено", - говорится в сообщении.
На утро 8 сентября отключений в области нет.
"Также в одном из населенных пунктов Обуховского района повреждены помещения магазина, фитнес клуба и офиса предприятия", - добавил глава области.
В полиции Киевщины показали последствия российской атаки.
Ранее в Минэнерго сообщили, что враг массированно атаковал объект тепловой генерации в Киевской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Місцеві джерела повідомляють, що мішенню російської атаки став район Трипільської ТЕС, яка ще у квітні минулого року була знищена ракетним ударом. Після нічного нальоту жителі Київщини та столиці скаржилися на відключення світла. Офіційного підтвердження нових пошкоджень станції наразі немає.
Трипільська ТЕС залишається однією з ключових цілей російських атак. Попри те, що станцію вже руйнували у 2024 році, повторні удари свідчать про прагнення ворога зірвати роботу енергосистеми Києва та центральної України.
Джерела повідомляють про принаймні 10 вибухів, що пролунали на території станції, а також перебої з електропостачанням у низці населених пунктів регіону, включно із столицею.