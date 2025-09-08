УКР
Атака "шахедів" на Обухівський район Київщини: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, магазин та офіс підприємства. ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували безпілотниками Обухівський район Київської області. Працювали сили ППО. Постраждалих серед населення немає.

Про це повідомив глава ОВА Микола Калашник, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог здійснив атаку на обʼєкт критичної цивільної інфраструктури. В одному з населених пунктів Обухівського району відбулося відключення електроенергії. Вночі енергопостачання було відновлено", - йдеться в повідомленні.

На ранок 8 вересня відключень в області немає.

"Також в одному з населених пунктів Обухівського району пошкоджено приміщення магазину, фітнес клубу та офісу підприємства", - додав очільник області.

У поліції Київщини показали наслідки російської атаки.

Атака шахедів на Київщину 8 вересня. Що відомо про наслідки?
Раніше в Міненерго повідомили, що ворог масовано атакував об’єкт теплової генерації на Київщині.

Читайте: Ліквідовано спричинену атакою РФ пожежу на промисловому підприємстві на Київщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Київська область (4228) обстріл (30765) Обухівський район (25)
Тобто, тец так і залишились незахищеними - готуємось до осінніх блекаутів. Ну, і запасаємось дровами, щоправда, куди димоходи виводити з багатоповерхівок, хз...
08.09.2025 09:47 Відповісти
У ніч на 8 вересня Росія атакувала дронами район Трипільської теплоелектростанції на Київщині. Після ударів у низці районів столиці та області зафіксовані перебої з електропостачанням. За даними Повітряних сил, близько 00:25 у небі над регіоном виявили кілька груп БпЛА, по яких активно працювала ППО.
Місцеві джерела повідомляють, що мішенню російської атаки став район Трипільської ТЕС, яка ще у квітні минулого року була знищена ракетним ударом. Після нічного нальоту жителі Київщини та столиці скаржилися на відключення світла. Офіційного підтвердження нових пошкоджень станції наразі немає.
Трипільська ТЕС залишається однією з ключових цілей російських атак. Попри те, що станцію вже руйнували у 2024 році, повторні удари свідчать про прагнення ворога зірвати роботу енергосистеми Києва та центральної України.
08.09.2025 10:44 Відповісти
У ніч на 8 вересня 2025 року російські загарбники здійснили масовану атаку ударними дронами на район Трипільської теплоелектростанції у місті Українка, Київська область.

Джерела повідомляють про принаймні 10 вибухів, що пролунали на території станції, а також перебої з електропостачанням у низці населених пунктів регіону, включно із столицею.
08.09.2025 10:46 Відповісти
 
 