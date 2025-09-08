Атака "шахедів" на Обухівський район Київщини: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, магазин та офіс підприємства. ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували безпілотниками Обухівський район Київської області. Працювали сили ППО. Постраждалих серед населення немає.

Про це повідомив глава ОВА Микола Калашник, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог здійснив атаку на обʼєкт критичної цивільної інфраструктури. В одному з населених пунктів Обухівського району відбулося відключення електроенергії. Вночі енергопостачання було відновлено", - йдеться в повідомленні.

На ранок 8 вересня відключень в області немає.

"Також в одному з населених пунктів Обухівського району пошкоджено приміщення магазину, фітнес клубу та офісу підприємства", - додав очільник області.

У поліції Київщини показали наслідки російської атаки.







Раніше в Міненерго повідомили, що ворог масовано атакував об’єкт теплової генерації на Київщині.

