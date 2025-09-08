Шостка та Шосткинський район знеструмлені через атаку РФ

Сьогодні, 8 вересня 2025 року, зранку унаслідок ударів армією РФ по критичній інфраструктурі Сумщини знеструмлені м. Шостка та Шосткинський район.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр АТ "Сумиобленерго".

Як зазначається, перерва в розподілі електроенергії тимчасова.

"Енергетики працюють над відновленням електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через атаку РФ на Київщині йдуть аварійні роботи на газомережі, 8 населених пунктів будуть без газу.