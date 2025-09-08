РУС
Шостка и Шосткинский район обесточены из-за атаки РФ

Пропал свет в Шостке

Сегодня, 8 сентября 2025 года, утром в результате ударов армии РФ по критической инфраструктуре Сумщины обесточены г. Шостка и Шосткинский район.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр АО "Сумыоблэнерго".

Как отмечается, перерыв в распределении электроэнергии временный.

"Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - говорится в сообщении.

Сумская область (3647) Шостка (90) Тарифы на электроэнергию (2191) отключение света (431) Шосткинский район (83)
