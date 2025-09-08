Шостка и Шосткинский район обесточены из-за атаки РФ
Сегодня, 8 сентября 2025 года, утром в результате ударов армии РФ по критической инфраструктуре Сумщины обесточены г. Шостка и Шосткинский район.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр АО "Сумыоблэнерго".
Как отмечается, перерыв в распределении электроэнергии временный.
"Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - говорится в сообщении.
Напомним, из-за атаки РФ на Киевщине ведутся аварийные работы на газосети, 8 населенных пунктов будут без газа.
