Штаб-сержант військової частини спричинив смертельну ДТП у Києві: загинув поліцейський та водій іншої автівки. ФОТО
Працівники ДБР розпочали кримінальне провадження за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув правоохоронець.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Що відомо про аварію?
Як зазначається, сьогодні близько 05:50 на вул. Олени Теліги у Києві штаб-сержант військової частини, керуючи службовим автомобілем, не впорався з керуванням, допустив занос та виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з іншим авто, у якому перебував рядовий поліції. Від отриманих травм водій та пасажир - поліцейський загинули на місці події.
Водій службового авто отримав тілесні ушкодження. На місце аварії прибули слідчі ДБР, призначено низку експертиз, триває встановлення всіх обставин ДТП.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 415 КК України (порушення правил водіння чи експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель людини).
Процесуальне керівництво здійснює Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.
В мене випадок був - давно, на роботі - підійшла до вікна, подихати вихлопами))) а по вулиці з диким ревом несся байкер, маневруючі між машинами, рядами..і невдачненнько так сталось - потрапив джипу на передній бампер..з прискоренням у стовпа ввалився..усьо, донором органів став миттєво..
вчора побачив на сокарі гелік з перепусткою у частину
спитав чий
сидить скуф очкатий
питаю яке ти маеш відношення до зсу
бе ме тероборона
кажу вали нах поки не *********
побіжав аж гівно роняв...
якби кожний... але ми терпіли ?
А ти, певно, із ждунів?
то мажор який купив перепустку
бо я питав його
він внятно нічого не відповів...
"чувак я з 18 років залізом торгую"
це відповів накачаний чувак біля дрімтауна
на електро-мерсі під сто штук
якщо навіть він мажор то він не хам принаймні
я не бикую
мені цікаво... я математик
По состоянию на 30 августа 2025 года номер авто КА2584ІО • KA 2584 IO закреплен за RENAULT KANGOO • 2014 • VF1FW18B450033644
Щось біле авто на фото геть не схоже на Рено кенгу. Там немаленький позашляховик, яких дуже не вистачає на передовій.
а шабуню, за просто покататися на волонтерському авто, у всі дірки....
а жадан, за це ж саме фест з жиробасіною та недо киримли у центрі києва збирає.....
****************!