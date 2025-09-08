РУС
Новости ДТП
6 819 24

Штаб-сержант воинской части стал виновником смертельного ДТП в Киеве: погибли полицейский и водитель другого автомобиля. ФОТО

Сотрудники ГБР начали уголовное производство по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб правоохранитель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Что известно об аварии?

Как отмечается, сегодня около 05:50 на ул. Елены Телиги в Киеве штаб-сержант воинской части, управляя служебным автомобилем, не справился с управлением, допустил занос и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с другим авто, в котором находился рядовой полиции. От полученных травм водитель и пассажир - полицейский погибли на месте происшествия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТП с участием двух автомобилей произошло в Киеве: два человека погибли, еще трое пострадали. ФОТО

ДТП Киев
Фото: Соцсети
ДТП Киев
Фото: Соцсети

Водитель служебного авто получил телесные повреждения. На место аварии прибыли следователи ГБР, назначен ряд экспертиз, продолжается установление всех обстоятельств ДТП.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 415 УК Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель человека).

Процессуальное руководство осуществляет Киевская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Автор: 

ДТП (7736) Киев (26097)
Топ комментарии
+12
ну...
вчора побачив на сокарі гелік з перепусткою у частину
спитав чий
сидить скуф очкатий
питаю яке ти маеш відношення до зсу
бе ме тероборона
кажу вали нах поки не *********

побіжав аж гівно роняв...

якби кожний... але ми терпіли ?
показать весь комментарий
08.09.2025 12:07 Ответить
+10
В мене під окнами кожну ніч дебілострітрейсери двигуни на мотиках й авто перевіряють..такий жах, особливо під час тривоги..й жодна падла ще не розфігачилась..
показать весь комментарий
08.09.2025 12:16 Ответить
+8
ти не понів нічого
то мажор який купив перепустку
бо я питав його
він внятно нічого не відповів...
показать весь комментарий
08.09.2025 12:23 Ответить
Перевірив потужність мотора. Надовго запам'ятає ту потугу.
показать весь комментарий
08.09.2025 11:57 Ответить
Зате по трасам та по вуличним магістралям б'ються, наче у них 9 життів відведене. Дуже багато довбнім останнім часом.
показать весь комментарий
08.09.2025 13:17 Ответить
Як на мене - нехай ганяють, але з наслідками для себе. Між собою нехай вбиваються, стовпи, стіни - будь що, аби не страждали треті особи. Може колись порозумнішають..

В мене випадок був - давно, на роботі - підійшла до вікна, подихати вихлопами))) а по вулиці з диким ревом несся байкер, маневруючі між машинами, рядами..і невдачненнько так сталось - потрапив джипу на передній бампер..з прискоренням у стовпа ввалився..усьо, донором органів став миттєво..
показать весь комментарий
08.09.2025 13:24 Ответить
Стопудово штабс-сержант Ющось там такого хильнув,що не побачив ні авто потерпілих ні стрілки спідометра на свому желізному" коні"...
показать весь комментарий
08.09.2025 12:03 Ответить
Тероборона- ЗСУ. Дуже багато тербатів пройшли самі гарячі точки фронту. Полтавчани на самому початку війни взагалі цілий бат 200.
А ти, певно, із ждунів?
показать весь комментарий
08.09.2025 12:20 Ответить
якщо людина чесна вона відповідає так

"чувак я з 18 років залізом торгую"
це відповів накачаний чувак біля дрімтауна
на електро-мерсі під сто штук
якщо навіть він мажор то він не хам принаймні

я не бикую
мені цікаво... я математик
показать весь комментарий
08.09.2025 13:36 Ответить
Щось я не дуже зрозумів, як він на зустрічку виїхав, як там відбійник майже всюди, крім перехрестя. Швидше повірю, що один повертав наліво, другий їхав прямо і хтось на червоне проскочити вирішив...
показать весь комментарий
08.09.2025 12:20 Ответить
Так і є, це поворот на Ольжича.
показать весь комментарий
08.09.2025 14:24 Ответить
а нахіба в Києві штаб сержанту такий пікап? на ЛБЗ воно дуже дуже треба.. ці хай на трамвайчику і метро катаються.
показать весь комментарий
08.09.2025 12:28 Ответить
Бази даних вперто видають інфу
По состоянию на 30 августа 2025 года номер авто КА2584ІО • KA 2584 IO закреплен за RENAULT KANGOO • 2014 • VF1FW18B450033644
Щось біле авто на фото геть не схоже на Рено кенгу. Там немаленький позашляховик, яких дуже не вистачає на передовій.
показать весь комментарий
08.09.2025 12:30 Ответить
Так і тцкашники ганяють на автомобілях з "лівими" номерами. Цей може один із них.
показать весь комментарий
08.09.2025 15:09 Ответить
І як таке могло статись на швидкості 50км/г в населеному пункті?
показать весь комментарий
08.09.2025 13:11 Ответить
Останнім часом дуже багато нехтування та зневаги до ПДД від військових
показать весь комментарий
08.09.2025 13:21 Ответить
Мабуть біля фронту вони так ганяють ?
показать весь комментарий
08.09.2025 14:00 Ответить
Ну, покатайся під Донецьком три роки, подивлюся як ти поворотники вмикатимеш.
показать весь комментарий
08.09.2025 16:00 Ответить
Не включений поворотник - це теж чиєсь життя . А коли бачиш як у формі за кермом , у місті обганяє на пішохідному авто по зустрічній , поза острівцем безпеки . І з чорним димом мчить із домочадцями далі . Чи здає задом на дорогу і навіть не дивиться на неї , а там пожежна на виклик їде , зупинилася бо він же у формі . Індульгенція на безкарність ? І таких випадків дуже багато
показать весь комментарий
08.09.2025 16:20 Ответить
ой вей...
а шабуню, за просто покататися на волонтерському авто, у всі дірки....
а жадан, за це ж саме фест з жиробасіною та недо киримли у центрі києва збирає.....
****************!
показать весь комментарий
08.09.2025 14:09 Ответить
Жалко водія іншого авто...
показать весь комментарий
08.09.2025 14:55 Ответить
 
 