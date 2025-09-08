Штаб-сержант воинской части стал виновником смертельного ДТП в Киеве: погибли полицейский и водитель другого автомобиля. ФОТО
Сотрудники ГБР начали уголовное производство по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб правоохранитель.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Что известно об аварии?
Как отмечается, сегодня около 05:50 на ул. Елены Телиги в Киеве штаб-сержант воинской части, управляя служебным автомобилем, не справился с управлением, допустил занос и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с другим авто, в котором находился рядовой полиции. От полученных травм водитель и пассажир - полицейский погибли на месте происшествия.
Водитель служебного авто получил телесные повреждения. На место аварии прибыли следователи ГБР, назначен ряд экспертиз, продолжается установление всех обстоятельств ДТП.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 415 УК Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель человека).
Процессуальное руководство осуществляет Киевская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.
