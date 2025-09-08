Будівлю Кабміну пошкодила російська ракета "Іскандер", - Матернова
Посол ЄС Катаріна Матернова заявила, що будівлю Кабінету міністрів України пошкодила російська балістична ракета "Іскандер".
Про це вона написала у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
Матернова розповіла, що відвідала Кабмін разом з іншими дипломатами, яких супроводжували прем’єрка Юлія Свириденко та очільники МЗС і МВС.
"Я бачила це на власні очі: Путін точно знає, що він робить. Балістична ракета "Іскандер", яка влучила в будівлю Кабінету міністрів, була наведена саме туди - в саме серце українського уряду", - заявила посол.
Дипломатка додала, що їй показали уламки ракети та шрапнель від касетного боєприпасу, вбудованого в "Іскандер". Завдяки тому, що ракета не здетонувала повністю, будівля не була знищена вщент, а швидкі дії українських рятувальників локалізували пожежу на трьох поверхах.
Матернова підкреслила, що зараз союзники мають посилити підтримку України та дати їй усе необхідне для захисту повітряного простору.
Нагадаємо, 7 вересня 2025 року вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, дах і верхні поверхи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Точно Іскандер? Хіба шо може уламки...
Але так, якщо не здетонувала штатно, то повезло - руйнування були б суттєво більшими.
То Трамп - ****. Інтернет же ж писав, що через припинення Штатами військової допомоги запас ракет для ППО закінчиться десь під кінець серпня - ось воно і є. Трамп спецом під різними приводами тягне 2 тижні, ще 10 днів, ще 3 тижні. А сам собі думає : "Ось не буде чим Зеленському захищатися, стане більш зговірливим . . ."
Трамп - путінський агент, тут сумнівів бути не може. Просто він не може надто відкрито діяти, аби американський народ і американський Сенат на вуха не стали. Але шкодить, як може.
І умисне приниження глави держави термінами "бубочка", "Янелох" і аналогічними - явний показник проросійського троля, бо справжній українець собі цього точно не дозволить.
Українці можуть гостро критикувати Президента, навіть ненавидіти, вимагати відставки абощо, але не будуть принижувати, оскільки це є глава держави, тобто його приниження - це приниження України, а справжні українці Україну принижувати (навіть в особі непопулярного політика) точно не будуть.
Тому не ховайтеся під польским прапором за допомогою VPN - робіть вже як є, ставте російський триколорчик . . .
Може хай кожен займається своєю справою та не лізе туди, де не розбирається? Хоча про що це я, при зевладі майже всі профнепридатні, не розбираються ні в своїх справах ні в інших.