Німецька опозиційна партія "Зелені" хоче, щоб уряд виділив більше коштів на ППО для України, - Politico

Німецька опозиційна партія "Зелені" запропонувала бюджетну поправку, яка передбачає виділення додаткових 4,5 млрд євро для України, зокрема для фінансування додаткових систем протиповітряної оборони.

Про це пише видання Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що німецька опозиційна партія "Зелені" посилює тиск на канцлера Фрідріха Мерца, критикуючи його коаліцію за відмову виділити мільярди додаткових коштів для України.

Суперечка виникла минулого тижня під час бюджетного засідання, на якому бюджетний комітет Бундестагу остаточно затвердив план державних витрат на 2025 рік.

Видання пише, що партія "Зелені" внесла пропозицію, яка передбачає виділення додаткових 4,5 млрд євро для України, частково для фінансування додаткових систем протиповітряної оборони. Це збільшило б витрати Берліна на Україну з 8,26 млрд євро до 12,76 млрд євро на цей рік.

"Законодавець від партії "Зелені" Себастіан Шефер пов'язав цю вимогу з триваючими російськими атаками на українські міста", - пише Politico.

"Завдяки бюджету на 2025 рік ми могли б забезпечити додаткову протиповітряну оборону. На жаль, Єнс Шпан і Матіас Мірш відхиляють цю пропозицію, попри свої обіцянки, дані тиждень тому в Києві", - написав Шефер, маючи на увазі лідерів парламентських фракцій Соціал-демократів і християнських-демократів.

Партія "Зелених" вважає, що ФРН не може обмежитися лише компенсацією скороченої допомоги США, а повинна її перевищити. Представники політичної сили додають, що без посиленої протиповітряної оборони Україна ризикує зазнати серйозних поразок на фронті, тоді як Росія зміцнює свої позиції.

Депутати з коаліції відповіли, назвавши пропозиції "Зелених" політичним піаром. Зокрема, парламентар від соціал-демократів Андреас Шварц заявив, що додаткові мільярди все одно неможливо було б витратити цього року через тривалі терміни постачання озброєння та бюджетні правила.

Politico зауважило, що Німеччина є другим за величиною військовим донором України, виділивши 16,7 млрд євро від початку повномасштабної війни, тоді як США надали 64,6 млрд євро.

