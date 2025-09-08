Немецкая оппозиционная партия "Зеленые" хочет, чтобы правительство выделило больше средств на ПВО для Украины, - Politico

Немецкая оппозиционная партия "Зеленые" предложила бюджетную поправку, которая предусматривает выделение дополнительных 4,5 млрд евро для Украины, в частности для финансирования дополнительных систем противовоздушной обороны.

Об этом пишет издание Politico.

Отмечается, что немецкая оппозиционная партия "Зеленые" усиливает давление на канцлера Фридриха Мерца, критикуя его коалицию за отказ выделить миллиарды дополнительных средств для Украины.

Спор возник на прошлой неделе во время бюджетного заседания, на котором бюджетный комитет Бундестага окончательно утвердил план государственных расходов на 2025 год.

Издание пишет, что партия "Зеленые" внесла предложение, которое предусматривает выделение дополнительных 4,5 млрд евро для Украины, частично для финансирования дополнительных систем противовоздушной обороны. Это увеличило бы расходы Берлина на Украину с 8,26 млрд евро до 12,76 млрд евро на этот год.

"Законодатель от партии "Зеленые" Себастиан Шефер связал это требование с продолжающимися российскими атаками на украинские города", - пишет Politico.

"Благодаря бюджету на 2025 год мы могли бы обеспечить дополнительную противовоздушную оборону. К сожалению, Йенс Шпан и Матиас Мирш отклоняют это предложение, несмотря на свои обещания, данные неделю назад в Киеве", - написал Шефер, имея в виду лидеров парламентских фракций Социал-демократов и христианских-демократов.

Партия "Зеленых" считает, что ФРГ не может ограничиться только компенсацией сокращенной помощи США, а должна ее превысить. Представители политической силы добавляют, что без усиленной противовоздушной обороны Украина рискует потерпеть серьезные поражения на фронте, тогда как Россия укрепляет свои позиции.

Депутаты из коалиции ответили, назвав предложения "Зеленых" политическим пиаром. В частности, парламентарий от социал-демократов Андреас Шварц заявил, что дополнительные миллиарды все равно невозможно было бы потратить в этом году из-за длительных сроков поставки вооружения и бюджетных правил.

Politico отметило, что Германия является вторым по величине военным донором Украины, выделив 16,7 млрд евро с начала полномасштабной войны, тогда как США предоставили 64,6 млрд евро.

