Близько десяти окупантів, які намагалися сховатися в окопах і лісосмузі, знищено безпілотниками 82 ОДШБр. ВIДЕО
Близько десяти російських військових ліквідували оператори ударних безпілотників 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ЗСУ на Донецькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, штурмовики виявили ворожі позиції серед дерев та в окопах завдяки FPV-дронам. Кадри знищення оприлюднені в соцмережах бригади. У дописі до відео військові 82 ОДШБр назвали окупантів "самотніми рейнджерами", які складають голови на чужій землі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
alex alex #588946
показати весь коментар08.09.2025 16:49 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар08.09.2025 17:08 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль