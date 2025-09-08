УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10080 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російських окупантів
3 025 2

Близько десяти окупантів, які намагалися сховатися в окопах і лісосмузі, знищено безпілотниками 82 ОДШБр. ВIДЕО

Близько десяти російських військових ліквідували оператори ударних безпілотників 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ЗСУ на Донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, штурмовики виявили ворожі позиції серед дерев та в окопах завдяки FPV-дронам. Кадри знищення оприлюднені в соцмережах бригади. У дописі до відео військові 82 ОДШБр назвали окупантів "самотніми рейнджерами", які складають голови на чужій землі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант упер руки у боки і розглядає рештки свого поплічника, якого щойно розірвало дроном-камікадзе. ВIДЕО

безпілотник (4823) знищення (8178) Донецька область (9515) 82 окрема десантно-штурмова бригада (69)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чудово🤝
показати весь коментар
08.09.2025 16:49 Відповісти
Важку, щоденну роботу щодо захисту України, проводять Захисники України, поки в тилу зеленський у всілякі способи намагається звести лобами СБУ з НАБУ, щоб відмазати московське лайно з себе, міндіча, чернишова, шурми, та ще сотні отих прибоуд95, що патіхаму в лєс і за кордон тікають, як і генпрокурори, які на💯%🤑🤑🤑🫣🫣🫣були своїми для бариги на крові! Чомусь зеленський з оточенням, так не рвався зберегти життя сержанта Журавля та АЗОВЦЯМ, як міндічу і йому подібних!?!?
показати весь коментар
08.09.2025 17:08 Відповісти
 
 