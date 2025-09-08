Около десяти оккупантов, которые пытались спрятаться в окопах и лесополосе, уничтожены беспилотниками 82 ОДШБр. ВИДЕО

Около десяти российских военных ликвидировали операторы ударных беспилотников 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ВСУ на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, штурмовики обнаружили вражеские позиции среди деревьев и в окопах благодаря FPV-дронам. Кадры уничтожения обнародованы в соцсетях бригады. В заметке к видео военные 82 ОДШБр назвали оккупантов "одинокими рейнджерами", которые кладут головы на чужой земле.

