Около десяти оккупантов, которые пытались спрятаться в окопах и лесополосе, уничтожены беспилотниками 82 ОДШБр. ВИДЕО

Около десяти российских военных ликвидировали операторы ударных беспилотников 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ВСУ на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, штурмовики обнаружили вражеские позиции среди деревьев и в окопах благодаря FPV-дронам. Кадры уничтожения обнародованы в соцсетях бригады. В заметке к видео военные 82 ОДШБр назвали оккупантов "одинокими рейнджерами", которые кладут головы на чужой земле.

беспилотник (4208) уничтожение (7861) Донецкая область (10692) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (69)
Чудово🤝
08.09.2025 16:49 Ответить
Важку, щоденну роботу щодо захисту України, проводять Захисники України, поки в тилу зеленський у всілякі способи намагається звести лобами СБУ з НАБУ, щоб відмазати московське лайно з себе, міндіча, чернишова, шурми, та ще сотні отих прибоуд95, що патіхаму в лєс і за кордон тікають, як і генпрокурори, які на💯%🤑🤑🤑🫣🫣🫣були своїми для бариги на крові! Чомусь зеленський з оточенням, так не рвався зберегти життя сержанта Журавля та АЗОВЦЯМ, як міндічу і йому подібних!?!?
08.09.2025 17:08 Ответить
 
 