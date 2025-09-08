Сили ППО працюють на Київщині: ворог атакує ударними дронами

У понеділок, 8 вересня, російські загарбники запустили по Україні ударні дрони. Ворожі БпЛА фіксувалися у небі над Київщиною. Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Київську ОВА.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - повідомила Київська ОВА.

Мешканців області закликали перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги та дотримуватися інформаційної тиші.

Перед цим ПС повідомили про загрозу ударних дронів для Київщини.

Київська область (Броварський р-н ) -загроза застосування ворогом ударних БпЛА, курс південно-західний, - повідомлялося о 16:33.

Київська область (Бориспольський р-н ) -загроза застосування ворогом ударних БпЛА, курс південно-західний, - повідомлялося о 16:48.

Ворожі БпЛА на півночі та північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний та на межі Київщини і Житомирщини, курс - східний, - повідомлялося о 17:41.

