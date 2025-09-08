Силы ПВО работают на Киевщине: враг атакует ударными дронами

В понедельник, 8 сентября, российские захватчики запустили по Украине ударные дроны. Вражеские БпЛА фиксировались в небе над Киевской областью. Силы противовоздушной обороны работают по вражеским целям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Киевскую ОВА.

"Киевщина! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - сообщила Киевская ОВА.

Жителей области призвали находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и соблюдать информационную тишину.

Перед этим ВС сообщили об угрозе ударных дронов для Киевщины.

Киевская область (Броварской р-н ) - угроза применения врагом ударных БпЛА, курс юго-западный, - сообщалось в 16:33.

Киевская область (Бориспольский р-н) -угроза применения врагом ударных БпЛА, курс юго-западный, - сообщалось в 16:48.

Вражеские БпЛА на севере и северо-востоке Черниговщины, курс - юго-западный и на границе Киевщины и Житомирщины, курс - восточный, - сообщалось в 17:41.

