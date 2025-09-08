РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10172 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников на Киевщину
539 0

Силы ПВО работают на Киевщине: враг атакует ударными дронами

шахед

В понедельник, 8 сентября, российские захватчики запустили по Украине ударные дроны. Вражеские БпЛА фиксировались в небе над Киевской областью. Силы противовоздушной обороны работают по вражеским целям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Киевскую ОВА.

"Киевщина! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - сообщила Киевская ОВА.

Жителей области призвали находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и соблюдать информационную тишину.

Перед этим ВС сообщили об угрозе ударных дронов для Киевщины.

Киевская область (Броварской р-н ) - угроза применения врагом ударных БпЛА, курс юго-западный, - сообщалось в 16:33.

Киевская область (Бориспольский р-н) -угроза применения врагом ударных БпЛА, курс юго-западный, - сообщалось в 16:48.

Вражеские БпЛА на севере и северо-востоке Черниговщины, курс - юго-западный и на границе Киевщины и Житомирщины, курс - восточный, - сообщалось в 17:41.

Смотрите также: Ликвидирован вызванный атакой РФ пожар на промышленном предприятии на Киевщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (4208) Киевская область (4330) ПВО (3079) атака (519)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 