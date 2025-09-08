УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7940 відвідувачів онлайн
Новини Детонація вибухонебезпечних предметів Вибух невідомого пристрою
178 0

Унаслідок вибуху невідомого предмета на Харківщині поранено двох 12-річних хлопчиків, - ДСНС

На Харківщині через детонацію вибухонебезпечного предмета постраждали дві дитини

У Куп’янському районі Харківської області двоє хлопчиків зазнали травм рук та голови через вибух невстановленого предмета.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні у Куп’янському районі, на території Великобурлуцької громади, неподалік села Зелений Гай стався вибух вибухонебезпечного предмета, попередньо гранати.

"У результаті події постраждали двоє хлопчиків 2013 р.н. Діти отримали травми рук та голови. Стан постраждалих медики оцінюють як тяжкий", - зазначають в ДСНС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті внаслідок вибуху гранати один чоловік загинув, ще один - поранений. ФОТО

Звернення до громадян

  • Пам’ятайте: вибухонебезпечні предмети можуть становити смертельну загрозу!
  • У жодному разі не торкайтеся підозрілих предметів, не піднімайте їх і не намагайтеся самостійно перемістити.
  • Негайно повідомляйте про небезпечні знахідки за номером 101 або 102.

Звернення до батьків

"Шановні батьки! Подбайте про безпеку своїх дітей — розкажіть їм про небезпеку мін та боєприпасів! Бережіть себе та своїх близьких!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харківщині дві людини загинули внаслідок вибуху FPV-дрона, який вони розбирали

Автор: 

діти (5290) ДСНС (5262) Харківська область (1570) Куп’янський район (389) Зелений Гай (4)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 