Унаслідок вибуху невідомого предмета на Харківщині поранено двох 12-річних хлопчиків, - ДСНС

У Куп’янському районі Харківської області двоє хлопчиків зазнали травм рук та голови через вибух невстановленого предмета.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні у Куп’янському районі, на території Великобурлуцької громади, неподалік села Зелений Гай стався вибух вибухонебезпечного предмета, попередньо гранати.

"У результаті події постраждали двоє хлопчиків 2013 р.н. Діти отримали травми рук та голови. Стан постраждалих медики оцінюють як тяжкий", - зазначають в ДСНС.

Звернення до громадян

Пам’ятайте: вибухонебезпечні предмети можуть становити смертельну загрозу!

У жодному разі не торкайтеся підозрілих предметів, не піднімайте їх і не намагайтеся самостійно перемістити.

Негайно повідомляйте про небезпечні знахідки за номером 101 або 102.

Звернення до батьків

"Шановні батьки! Подбайте про безпеку своїх дітей — розкажіть їм про небезпеку мін та боєприпасів! Бережіть себе та своїх близьких!"

