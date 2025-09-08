Вследствие взрыва неизвестного предмета на Харьковщине ранены два 12-летних мальчика, — ГСЧС
В Купянском районе на Харьковщине двое мальчиков получили травмы рук и головы из-за взрыва неустановленного предмета.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Сегодня в Купянском районе, на территории Великобурлукской громады, недалеко от села Зеленый Гай произошел взрыв взрывоопасного предмета, предварительно гранаты.
"Вследствие происшествия пострадали двое мальчиков 2013 г.р. Дети получили травмы рук и головы. Состояние пострадавших медики оценивают как тяжелое", - отмечают в ГСЧС.
Обращение к гражданам
- Помните: взрывоопасные предметы могут представлять смертельную угрозу!
- Ни в коем случае не прикасайтесь к подозрительным предметам, не поднимайте их и не пытайтесь самостоятельно переместить.
- Немедленно сообщайте об опасных находках по номеру 101 или 102.
Обращение к родителям
"Уважаемые родители! Позаботьтесь о безопасности своих детей - расскажите им об опасности мин и боеприпасов! Берегите себя и своих близких!"
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль