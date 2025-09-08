Вследствие взрыва неизвестного предмета на Харьковщине ранены два 12-летних мальчика, — ГСЧС

В Купянском районе на Харьковщине двое мальчиков получили травмы рук и головы из-за взрыва неустановленного предмета.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Сегодня в Купянском районе, на территории Великобурлукской громады, недалеко от села Зеленый Гай произошел взрыв взрывоопасного предмета, предварительно гранаты.

"Вследствие происшествия пострадали двое мальчиков 2013 г.р. Дети получили травмы рук и головы. Состояние пострадавших медики оценивают как тяжелое", - отмечают в ГСЧС.

Обращение к гражданам

Помните: взрывоопасные предметы могут представлять смертельную угрозу!

Ни в коем случае не прикасайтесь к подозрительным предметам, не поднимайте их и не пытайтесь самостоятельно переместить.

Немедленно сообщайте об опасных находках по номеру 101 или 102.

Обращение к родителям

"Уважаемые родители! Позаботьтесь о безопасности своих детей - расскажите им об опасности мин и боеприпасов! Берегите себя и своих близких!"

