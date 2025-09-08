Справа Князєва: ВАКС обирає запобіжний захід адвокату Рекуну

Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід адвокату Анатолію Рекуну по справі Князєва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Судовий репортер.

Прокурор повідомив, що після затримання Князєва на етапі слідства Рекун організував адвокату Науму, який тоді представляв Князєва, зустріч із Жеваго в Парижі.

На зустрічі були присутні адвокатка Жеваго Пушина і сам Рекун. На зустрічі, нібито, обговорювалася можливість якось не допустити укладення Горецьким угоди про визнання винуватості. І, очевидно, безуспішно, бо Горецький таки угоду таки підписав.

Згідно з документами, 5 вересня 2023 року о 12 год 31 хв адвокати Рекун, Наум і Пушина спільно на авто перетнули державний кордон. 9 вересня о 5 год. 11 хв цим же авто втрьох повернулися.

Автомобіль, яким вони їздили, належить якомусь народному депутату України, чиє імʼя прокурор не назвав.

Допитаний компетентними органами Французької республіки бізнесмен Жеваго підтвердив факт зустрічі з адвокатами в Парижі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На засіданні ВАКС прозвучали нові записи у справі ексголови ВС Князєва: "Єслі тєбя устроіт, раздєлім на двоіх"

Справа Всеволода Князєва

У травні 2023 року в Національному антикорупційному бюро і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди у 2,7 млн дол. керівництвом і суддями Верховного суду.

Справа, за рішення у якій голова Верховного Суду отримав хабар, пов'язана із структурами бізнесмена Костянтина Жеваго. За даними слідства, Жеваго особисто причетний до організації передачі хабаря, хоча сам він це заперечує.

Йдеться про рішення, яким 19 квітня Велика палата Верховного Суду скасувала постанову Північного апеляційного госпсуду про визнання недійсним договору від 2002 року про купівлю-продаж 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo та передачу їх колишнім акціонерам підприємства, які входили до групи VS Energy російських бізнесменів Олександра Бабакова, Євгенія Гінера, Міхаіла Воєводіна та Сергія Шаповалова.

13 грудня 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол стосовно ексголови ВС про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП (порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків).

За повідомленням НАЗК, Всеволод Князєв отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі (Липки) міста Києва площею 133 кв. м за ціною, суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла.

30 січня 2024 року ВАКС продовжив дію запобіжного заходу Князєву до 29 березня 2024 року, при цьому зменшивши розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн.

31 січня за Князєва внесли заставу у розмірі 18,168 млн грн. Того ж дня його звільнили з-під варти.

6 лютого 2024 року Вища рада правосуддя відсторонила суддю Верховного суду Всеволода Князєва від здійснення правосуддя до 6 квітня 2024 року.

Згодом ВРП звільнила Князєва з посади судді. У грудні 2024 року Велика палата Верховного Суду остаточно підтвердила рішення Вищої ради правосуддя щодо звільнення Всеволода Князєва з посади судді ВС.